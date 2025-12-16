Tenisté Sparty a Přerova jsou po roce opět ve finále extraligy smíšených týmů
TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov 5:1
Nosková začala úterní zápas stejně jako ten včerejší proti Radce Zelníčkové, který si nakonec velmi zkomplikovala a výhru musela vybojovat. Proti kamarádce Slovence Šramkové byla od začátku jasně lepší a úvodní sadu zvládla poměrem 6:2.
Druhé dějství ale české jedničce opět nevyšlo podle představ a ztratila ho poměrem 3:6. I v rozhodujícím setu byla rychle brejk dole. Prohrávala už 2:5, přesto v závěru ještě zabojovala a to se jí vyplatilo.
V deváté hře odvrátila mečboly a následně skóre srovnala. Skvělou otočku dokončila v koncovce. Slovence znovu sebrala podání a při tom svém zápas ukončila, když po lehké chybě soupeřky u sítě využila hned první mečbol.
Nosková tak v České extralize prodloužila svou vítěznou sérii už na 13 utkání. Nastoupila celkem k 19 zápasům, ve kterých slavila 15 výher. Od roku 2020 žádný duel ve dvouhře neprohrála.
Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry
Fruhvirtová byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou a Siskové povolila jedinou hru. Od druhého dějství se jí však naprosto přestalo dařit, schytala potupného kanára a výrazné zlepšení nepřevedla ani v rozhodujícím setu. V něm se bývalá členka TOP 50 proti aktuálně 263. hráčce žebříčku držela až do stavu 2:3, kdy si prohrála klíčový game na servisu. Sisková v deváté hře zápas ukončila na podání a pro Přerov získala důležitý bod.
Pokračuje tak ve velmi dobré formě, kterou si do Česka přivezla z Francie. Na podniku WTA 125 v Limoges došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a v extralize vyhrála už druhé utkání v řadě.
Pohodovou výhru Přerova pak potvrdili výhrami Ondřej Horák, Norbert Gomboš a Lukáš Klein, Prostějovu zajistil čestný bod po soupeřově skreči Dalibor Svrčina.
Sisková - Fruhvirtová L. 1:6, 6:0, 6:3
Nosková – Šramková 6:2, 3:6, 7:5
Horák - Kovalík 6:3, 6:4
Gomboš - Mrva 6:3, 6:2
Molčan - Svrčina 5:7 skreč.
Klein – Marozsán 3:6, 6:2, 6:4
TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 5:1
Bartůňková byla kousíček od výhry ve vyrovnaném duelu proti Šalkové ze Sparty už ve druhém dějství. Poté, co získala úvodní set poměrem 7:5, měla v závěru druhého dva mečboly v řadě. Ani jednu šanci v tie-breaku však nevyužila a po čtyřech prohraných bodech dovolila krajance srovnat na 1:1. Rozhodující sadu si však pohlídala, získala ji poměrem 6:3 a pro I. ČLTK Praha získala bod.
Šlágrem byl jednoznačně duel mezi Terezou Valentovou a Karolínou Muchovou. Utkání se však neslo v naprosto jednoznačném duchu. Zástupkyně Sparty smetla svou zkušenější soupeřku jednoznačně ve dvou setech dvakrát 6:2 a zajistila Spartě druhý bod.
V dalším zápase potvrdil roli favorita Petr Brunclík, který si poradil s Filipem Jakubem hladce 6:3, 6:2 a čtvrtý bod pro obhájce titulu přidal po výhře nad Jonášem Forejtkem 7:5, 6:4 Hynek Bartoň. Jistotu dal Spartě Martin Damm, který přehrál Marka Gengela 6:3, 6:4.
Šalková - Bartůňková 5:7, 7:6(6), 3:6
Krumich - Vocel 6:4, 4:6, 6:4
Valentová - Muchová 6:2, 6:2
Brunclík - Filip 6:3, 6:2
Damm - Gengel 6:3, 6:4
Bartoň - Forejtek 7:5, 6:4
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře