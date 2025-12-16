Tenisté Sparty a Přerova jsou po roce opět ve finále extraligy smíšených týmů

DNES, 16:11
Aktuality 9
O titul v extralize smíšených týmů si po roce zahrají opět tenisté Sparty a Přerova. Úřadující šampioni ze Sparty ovládli semifinálovou skupinu v Říčanech po výhře 5:1 nad I. ČLTK Praha. Stejným výsledkem uspěl i Přerov proti domácímu Prostějovu. Finále se odehraje v pátek v Říčanech.
Nosková v extralize odvrátila mečboly Šramkové (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov 5:1

Nosková začala úterní zápas stejně jako ten včerejší proti Radce Zelníčkové, který si nakonec velmi zkomplikovala a výhru musela vybojovat. Proti kamarádce Slovence Šramkové byla od začátku jasně lepší a úvodní sadu zvládla poměrem 6:2.

Druhé dějství ale české jedničce opět nevyšlo podle představ a ztratila ho poměrem 3:6. I v rozhodujícím setu byla rychle brejk dole. Prohrávala už 2:5, přesto v závěru ještě zabojovala a to se jí vyplatilo.

V deváté hře odvrátila mečboly a následně skóre srovnala. Skvělou otočku dokončila v koncovce. Slovence znovu sebrala podání a při tom svém zápas ukončila, když po lehké chybě soupeřky u sítě využila hned první mečbol.

Nosková tak v České extralize prodloužila svou vítěznou sérii už na 13 utkání. Nastoupila celkem k 19 zápasům, ve kterých slavila 15 výher. Od roku 2020 žádný duel ve dvouhře neprohrála.

Nosková v extralize prodloužila po boji neporazitelnost. Přerov i Sparta slaví úvodní výhry

Fruhvirtová byla v úvodu utkání jasně lepší hráčkou a Siskové povolila jedinou hru. Od druhého dějství se jí však naprosto přestalo dařit, schytala potupného kanára a výrazné zlepšení nepřevedla ani v rozhodujícím setu. V něm se bývalá členka TOP 50 proti aktuálně 263. hráčce žebříčku držela až do stavu 2:3, kdy si prohrála klíčový game na servisu. Sisková v deváté hře zápas ukončila na podání a pro Přerov získala důležitý bod.

Pokračuje tak ve velmi dobré formě, kterou si do Česka přivezla z Francie. Na podniku WTA 125 v Limoges došla z kvalifikace až do čtvrtfinále a v extralize vyhrála už druhé utkání v řadě.

Pohodovou výhru Přerova pak potvrdili výhrami Ondřej Horák, Norbert Gomboš a Lukáš Klein, Prostějovu zajistil čestný bod po soupeřově skreči Dalibor Svrčina.

Sisková - Fruhvirtová L. 1:6, 6:0, 6:3

Nosková – Šramková 6:2, 3:6, 7:5

Horák - Kovalík 6:3, 6:4

Gomboš - Mrva 6:3, 6:2

Molčan - Svrčina 5:7 skreč.

Klein – Marozsán 3:6, 6:2, 6:4

TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha 5:1

Bartůňková byla kousíček od výhry ve vyrovnaném duelu proti Šalkové ze Sparty už ve druhém dějství. Poté, co získala úvodní set poměrem 7:5, měla v závěru druhého dva mečboly v řadě. Ani jednu šanci v tie-breaku však nevyužila a po čtyřech prohraných bodech dovolila krajance srovnat na 1:1. Rozhodující sadu si však pohlídala, získala ji poměrem 6:3 a pro I. ČLTK Praha získala bod.

Šlágrem byl jednoznačně duel mezi Terezou Valentovou a Karolínou Muchovou. Utkání se však neslo v naprosto jednoznačném duchu. Zástupkyně Sparty smetla svou zkušenější soupeřku jednoznačně ve dvou setech dvakrát 6:2 a zajistila Spartě druhý bod.

V dalším zápase potvrdil roli favorita Petr Brunclík, který si poradil s Filipem Jakubem hladce 6:3, 6:2 a čtvrtý bod pro obhájce titulu přidal po výhře nad Jonášem Forejtkem 7:5, 6:4 Hynek Bartoň. Jistotu dal Spartě Martin Damm, který přehrál Marka Gengela 6:3, 6:4.

Šalková - Bartůňková 5:7, 7:6(6), 3:6

Krumich - Vocel 6:4, 4:6, 6:4

Valentová - Muchová 6:2, 6:2

Brunclík - Filip 6:3, 6:2

Damm - Gengel 6:3, 6:4

Bartoň - Forejtek 7:5, 6:4

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

9
Přidat komentář
Sinetlive13
16.12.2025 17:59
Tento způsob české tenisové extraligy se mně jeví poněkud nešťastným. Laik by si představoval, že se jedná o mistrovství ČR smíšených tenisových družstev a konečným vítězem by mělo být družstvo nejúspěšnějšího tenisového klubu v ČR. Bohužel zřejmě termín nevyhovuje našim špičkovým tenistům a finanční výhry ani zúčastněným klubům a již vůbec se nepočítá s případným zájmem diváků, kteří by se chtěli na zápasy podívat. Škoda, že hráči si nemohou zažít takovou atmosféru jako při finále ČR družstev v nohejbalu, nad kterým mnozí ohrnují nos.
Reagovat
misa
16.12.2025 18:11
Prosincový termín je asi jediný, na který přijedou aspoň nějací čeští tenisté ze špičky. Kdyby se hrálo třeba v červenci, nebude z první stovky/dvoustovky nikdo.
Reagovat
mardoko
16.12.2025 18:28
Do asi roku 2008 se to hrálo v půli září a pamatuji si třeba zápas Agnieszka Radwanska proti Dominice Cibulkové a naši přední hráči té doby tam hráli také. Pak to přesunuli na tento předvánoční prosincový termín a hrála tam tehdejší světová jednička Wozniacki, Thiem, Kvitová, Plíšková a hodně dalších hráčů do první stovky ženského i mužského žebříčku. Teď tam ze světové špičky nehraje nikdo a z našich top hráčů, jen stabilně Nosková. A hraje se to bez diváků, v halách velkých, jak venkovské tělocvičny, ČT sport dá tak maximálně finále, jinak tam běží pořád mnohokrát opakované záznamy, i když by to klidně vysílat mohli.
Reagovat
misa
16.12.2025 19:03
Rok 2008 je už skoro 20 let stará historie. Svět se rychle mění (neříkám že k lepšímu) a dnešní generace špičkových českých tenistek nemá pomalu zájem hrát ani BJK Cup, natož extraligu. Linda Nosková si za ochotu hrát týmové soutěže zaslouží uznání.
Reagovat
muster
16.12.2025 18:18
letos v ČB to byla paráda, Modřice zpět na trůnu
Reagovat
mardoko
16.12.2025 17:36
Tenisová extraliga se hraje bez diváků? Nikde to nemají na stránkách extraligy napsáno. Když jsem se díval na stream, tak to hrají v maličkách halách, kde je pár židliček pro trénery a hráče. To v některých menších městech i městysech jsou větší haly. Dříve jsem jezdil do Prostějova, kde byla tribuna pro diváky, poslední roky tam dali místo tribuny židle, jak v koncertní síni, takže to nebylo nic moc. A letos už ani ty židle...pěkně ta úroveň klesla.
Reagovat
muster
16.12.2025 17:41
asi tam nechtějí moc čumilů, v podstatě je to trénink na novou sezónu za nějaký ten zlaťák
Reagovat
Serpens
16.12.2025 14:40
Linda se v extralize trápí jako loni. Muchová s výpraskem od Terezy Valentové. Žádný senzační výkon Terky, jen Muchovou to totálně nebavilo.
Reagovat
jih
16.12.2025 15:50
Ani Lindu to určitě nebaví, ovšem evidentně má nějaký profi spínač nebo co, když i tady otočí z 2:5 ve třetím. Ale Valentová by ji nejspíš taky vyklepla.
Reagovat

