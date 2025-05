Těžká Ruudova cesta do finále: Nebyl jsem si jistý, že to dohraju

ATP MADRID - Vůbec to nebylo tak jednoduché, jak by se podle výsledku mohlo zdát. Casper Ruud (26) si v semifinále Masters v Madridu poradil s Francisem Cerúndolem (26) ve dvou setech 6:4, 7:5. Už po třech odehraných gamech si ale Nor nechal ošetřovat problematická žebra. „Nebyl jsem si jistý, že budu moci zápas vůbec dohrát,“ svěřil se po utkání vítěz.

Cerúndolo - Ruud 4:6, 5:7

Do čtvrtfinálového zápasu vstupoval Cerúndolo s pozitivní vzájemnou bilancí. V osmi předchozích duelech dokázal Ruuda porazit pětkrát, navíc ovládl poslední dvě utkání – to poslední v Miami, kde zvítězil 6:4, 6:2.



Ani úvod dalšího vzájemného střetnutí se zprvu pro rodáka z Osla nevyvíjel nijak pozitivně. Po třetím gamu si nechal ošetřit bolavá žebra a v páté hře jako první přišel o servis. Přesto dokázal sadu otočit a vyhrál ji 6:4.

Ve druhém setu byl o brejk pozadu dokonce dvakrát, i tentokrát se však z hrozby třetí sady dostal a po výsledku 6:4, 7:5 mohl slavit postup do svého třetího finále turnajů Masters. Zároveň si zajistil návrat do elitní desítky světového žebříčku.



Jak po utkání trojnásobný grandslamový finalista přiznal, v zápase bojoval kromě Argentince i se zdravotními problémy. "Upřímně řečeno, nebyl jsem si jistý, jestli budu schopen zápas dokončit. Během rozcvičky, těsně před odchodem na kurt, jsem cítil bodnutí v žebrech. Bolelo to téměř při každém úderu, hlavně při podání," popisoval své trable bývalý druhý hráč světa.



Krátká pauza na ošetření mu však výrazně pomohla. „Naštěstí mě fyzioterapeut dal rychle dohromady. Nebyl na to moc čas, jen tři minuty, ale dostal jsem léky proti bolesti. Vím, že to není ideální, ale v takové situaci nemáte moc na výběr. V průběhu zápasu se to naštěstí zlepšovalo a bolest už nebyla tak výrazná,“ dodal Ruud.



Norský tenista ve finále změří síly s vítězem duelu mezi Lorenzem Musettim a Britem Jackem Draperem. Pokud by se mu podařilo turnaj vyhrát, stal by se prvním Norem, který triumfoval na turnaji kategorie Masters 1000 od jejich zavedení v roce 1990.



Ruud, který v pěti dosavadních zápasech na turnaji neztratil ani set, si už zahrál finále Masters v Miami v roce 2022 a o dva roky později i v Monte Carlu – v obou případech neúspěšně. Na antuce bude bojovat o titul už poosmnácté, jedenáctkrát slavil.

Výsledky turnaje Masters 1000 v Madridu.