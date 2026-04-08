Titul, ale jinak bída. České hvězdičce se generálka na důležitý turnaj vůbec nepovedla
Pigatová – Samson 4:6, 6:2, 6:3
Samson zahájila letošní sezonu dvěma porážkami, ale na přelomu února a března nečekaně ovládla turnaj kategorie W75 ve slovenské Trnavě a zajistila si debut v TOP 200 žebříčku. Vypadalo to, že po tomto prvenství má skvěle nakročeno k tomu, aby ještě letos zaútočila na premiérový posun do elitní stovky.
Jenže poslední výsledky budí spíše obavy. Na dalších čtyřech turnajích totiž zapsala dohromady jen dvě vítězství. Šest ze sedmi letošních vystoupení tak zakončila nejpozději ve druhém kole. V tomto týdnu na akci WTA 125 v Madridu absolvovala generálku na velmi důležitý turnaj a ta rozhodně povedená nebyla.
Turnaj sice odstartovala jasnou výhrou nad Jelenou Pridankinovou, nicméně ve druhém kole nezvládla roli favoritky proti Lise Pigatové. Samson začala dobře a získala úvodní set, avšak v těch následujících dvou na italskou soupeřku vůbec nestačila a uhrála dohromady jen pět gamů.
Už za 11 dní čeká Samson jeden z nejdůležitějších turnajů dosavadního průběhu kariéry. Dostala totiž divokou kartu do kvalifikace na prestižní tisícovku právě v Madridu. A určitě nebude chtít zklamat, aby si případně zajistila další volné vstupenky na takto velké turnaje.
Pro 18letou Samson to bude první start na úrovni WTA 1000. Česká hvězdička, která si letos na Australian Open odbyla premiéru na dospělých grandslamech a vypadla v prvním kole kvalifikačních bojů, bude bojovat o svůj celkově čtvrtý start v hlavní soutěži na nejvyšší tour.
Dva z prozatímních tří absolvovala na domácím Livesport Prague Open, kde předloni zazářila postupem až do semifinále. Loni naopak vypadla v pražské Stromovce hned v prvním kole a stejný osud ji potkal předloni v Méridě.
