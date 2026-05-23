Titul z French Open? Mám velkou příležitost uspět, nepochybuje Djokovič
Srbský tenista prožívá v letošní sezoně poměrně turbulentní období. Po postupu do finále Australian Open od té doby vyhrál pouze dva zápasy. Djokovič tradičně před Roland Garros absolvuje několik turnajů, aby získal potřebný rytmus na antuce po přibližně osmi měsících převážně na tvrdém povrchu. Kvůli přetrvávajícím bolestem ramene však musel odstoupit z turnajů v Miami, Monte Carlu a Madridu.
Bývalá světová jednička se nakonec vrátila v Římě, kde ale ve svém úvodním utkání podlehla Chorvatu Dinu Prižmičovi 2:6, 6:2, 6:4. "Chtěl jsem hrát víc, ale tělo mi to nedovolilo. Procházel jsem rehabilitací po zranění," řekl Djokovič během tiskové konference před turnajem.
"Po Indian Wells jsem několik měsíců nemohl hrát. Opravdu jsem chtěl jet do Říma, dát si šanci a zjistit, jak se budu cítit. Nebyl jsem zdaleka připravený hrát, ale přesto jsem potřeboval alespoň jeden zápas, abych si znovu vyzkoušel soutěžní atmosféru před Roland Garros. Naštěstí reakce těla a příprava byly v posledních deseti dnech pozitivní, takže jsem tady a uvidíme, co se stane.“
Djokovič triumfoval v Paříži v letech 2016, 2021 a 2023. Zároveň je jediným hráčem, který na Roland Garros porazil Rafaela Nadala více než jednou, když se mu to podařilo v sezonách 2015 a 2021. V minulém roce došel Srb do semifinále, kde podlehl Sinnerovi 6:4, 7:5, 7:6.
Letošního ročníku se nezúčastní dvojnásobný obhájce titulu Carlos Alcaraz, který si v dubnu poranil zápěstí. Zranění ho vyřadí také z celé travnaté části sezony. Vedle Alcaraze chybí v pavouku také Lorenzo Musetti, Holger Rune a Jack Draper. Djokovič i proto uvedl, že stále věří ve své šance dojít až do závěrečných kol. "Je dvojnásobným obhájcem titulu na Roland Garros, takže je to pro turnaj samozřejmě velká ztráta," řekl Djokovič na adresu absentujícího Alcaraze.
"Příliš to ale nemění můj přístup. V posledních šesti až osmi měsících jsem procházel náročným obdobím po fyzické stránce a soustředil jsem se hlavně na to. Nepřemýšlel jsem o tom, jestli mám bez Carlose větší šanci. Pokud budu zdravý a dokážu si po celý turnaj udržet vysokou fyzickou úroveň, vždycky věřím, že mám šanci," nepochybuje bělehradský rodák.
"Je jasné, že na začátku turnaje nebudu mít stejnou energii jako na jeho konci. Pokud ale zůstanu fyzicky silný a budu postupovat, myslím si, že mám velkou příležitost uspět a získat titul. Ukázal jsem to letos v Austrálii, kde jsem byl blízko dalšímu grandslamovému titulu. Tuhle víru si s sebou nesu pokaždé, když vstoupím na kurt.“
Djokovič dosud získal 24 grandslamových titulů ve dvouhře, čímž vyrovnal historické maximum Margaret Courtové. Poslední grandslamový triumf zaznamenal na US Open 2023 po finálovém vítězství nad Daniilem Medveděvem. Ani přes absenci Alcaraze však Djokoviče nečeká jednoduchá cesta za 25. grandslamovým titulem. Pokud postoupí do finále, pravděpodobně narazí na světovou jedničku Jannika Sinnera.
Ital přijíždí do Paříže s vítěznou sérií 29 zápasů. V sezoně vyhrál všech pět turnajů Masters 1000, včetně všech tří antukových podniků, a stal se prvním hráčem od Rafaela Nadala v roce 2010, kterému se to podařilo. "Chci mu znovu poblahopřát. Už jsem to udělal na sociálních sítích, ale ještě jednou opakuji, že je to pro něj a jeho tým neuvěřitelný úspěch," uvedl Djokovič.
"Hodně jsme mluvili o tom, jak suverénní je na všech površích. Někteří lidé možná pochybovali, jestli může být na antuce stejně dominantní jako na tvrdém povrchu, ale on ukázal, že může. Stát se jedním ze dvou hráčů v historii, kteří dokončili Golden Masters, je nesmírně těžké. Vím to lépe než většina ostatních, takže mu gratuluji, protože je to obrovský úspěch," říkala srbská legenda.
"A stále je velmi mladý, má před sebou spoustu času. Myslím, že i tady útočí na kariérní grandslam. Pravděpodobně právě teď hraje nejlepší tenis své kariéry. Carlosova absence navíc zvyšuje jeho šance na další grandslamový titul. Všichni se ho tu snažíme zastavit a zabránit mu v získávání dalších trofejí,“ dodal Djokovič.
Pokud by Sinner French Open vyhrál, zkompletoval by kariérní grandslam. Naposledy se to podařilo Alcarazovi letos v lednu. Prvním soupeřem Djokoviče bude v Paříži domácí tenista Giovanni Mpetshi Perricard.
