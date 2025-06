Tohle French Open se vůbec nepovedlo. Češi přišli o sérii triumfů na grandslamech

Letošní ročník French Open byl z pohledu českého tenisu ne zrovna povedený. Naši tenisté přišli o sérii čtyř grandslamových turnajů, na kterých zaznamenali alespoň jeden triumf. Sestry Alena (16) a Jana (14) Kovačkovy se alespoň postaraly o to, že se v tomto ohledu nejednalo o nejhorší turnaj velké čtyřky od US Open 2021.

Dalo by se říct, že kruh se uzavřel. Na loňském French Open se radovaly z triumfu Kateřina Siniaková a hned dvakrát Tereza Valentová, ve Wimbledonu to byla znovu Siniaková a tehdy se přidala Barbora Krejčíková, na US Open slavil Maxim Mrva a na letošním Australian Open uspěli Siniaková a Jan Kumstát.

Tato vynikající šňůra grandslamových turnajů s aspoň jedním českým triumfem je však u konce. Jedna úctyhodná série ale pořád pokračuje. Sestry Alena a Jana Kovačkovy totiž v semifinále dívčí čtyřhry předvedly neskutečný obrat a zajistily, že posledním grandslamem bez české účasti ve finálových bojích zůstává US Open 2021.

A mohlo se slavit i v sobotu. Jenže tentokrát talentované hvězdičky samy okusily pocit z porážky v téměř vyhraném zápase. Vedly už o set a 4:0, a přesto prohrály.

Když se podíváme na výčet výše, tak určitě mnozí očekávali, že výsledky českých barev bude zase zachraňovat Siniaková. Ta ale postrádá formu v singlu a začíná se trápit i ve své královské disciplíně. Ve finále čtyřhry nebyla od února, přestože úspěchy je schopná sbírat s kýmkoli.

A navíc moc nemohla ladit formu se svou stálou parťačkou Taylor Townsendovou, jež odehrála první turnaj po dvou měsících. Obhajoba titulu, který loni Siniaková vybojovala s jinou Američankou Coco Gauffovou, tak skončila už ve čtvrtfinále.

Na jedenáctý deblový grandslamový titul si Kateřina Siniaková bude muset počkat. Ve čtvrtfinále French Open spolu s americkou parťačkou nestačily na kazašsko-srbský pár Danilinová, Kruničová, kterému podlehly ve třech setech 5:7, 6:4 a 2:6.https://t.co/0h802DN4Gu — Livesport.cz (@LivesportCZ) June 4, 2025

V singlových hlavních soutěžích se naopak moc neočekávalo a už po rozlosování se diskutovalo o tom, zda vůbec někoho budeme mít ve druhém týdnu a že by to byl vlastně úspěch. Poprvé po třech letech se v areálu Rolanda Garrose nikdo nedostal do osmifinále.

V hlavní fázi bojovalo celkem 13 českých tenistů. Nejlépe dopadli Jiří Lehečka, bývalá finalistka Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Toto trio skončilo ve třetím kole, těsně před branami osmifinále.

