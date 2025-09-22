TOP 5 momentů letošního Laver Cupu: Demolice Alcaraze, skvělá čtyřhra i česká účast
Účast dvou Čechů
Pro českého fanouška byl letošní Laver Cupu speciální. Poprvé od premiérového ročníku, který se konal v roce 2017 v Praze se do týmu Evropy dostal nějaký z našich reprezentantů. Před osmi lety to byl aktuální daviscupový kapitán Tomáš Berdych, kterého nyní napodobil Jakub Menšík.
Šampion březnového Masters v Miami si zahrál dokonce tři zápasy, ve kterých se podílel na zisku dvou bodů. V prvním hracím dnu nejdříve zvládl dvouhru proti Alexu Michelsenovi a poté společně s Carlosem Alcarazem ovládli také čtyřhru a poslali tým Evropy do vedení 3:1.
Na prestižní akci byl pozván do role náhradníka také Tomáš Macháč, který se na kurt nakonec nedostal, a tak všechny tři dny alespoň podporoval své spoluhráče z lavičky a vyzkoušel si atmosféru podniku, která je v tenisovém kalendáři naprosto unikátní.
Sobotní dominance
První hrací den se týmu světa moc nepovedl, přesto však dokázal skóre otočit. To se tenistům povedlo hlavně kvůli velmi vydařené sobotě, kdy se hrálo v každém zápase o dva body a výběr kapitána Andreho Agassiho vyhrál všechny čtyři duely.
Nejdříve se předvedl Alex de Minaur, který po skvělém výkonu přejel favorizovaného Alexandera Zvereva. Na Australanovu výhru následně navázali i Argentinec Francisco Cerúndolo, který si poradil s Dánem Holgerem Runem a domácí Taylor Fritz, který nečekaně přehrál Alcaraze. Sobotní jízdu zakončili De Minaur s Michelsenem ve čtyřhře.
Skalp Alcaraze
Právě výhra nejlepšího Američana na žebříčku nad světovou jedničkou a šampionem nedávného US Open byla rozhodně největším překvapením celého turnaje. Fritz totiž do zápasu nastupoval se vzájemnou bilancí 0:4 a také po nemoci, kterou si protrpěl během nedávného Davis Cupu.
Navíc proti Španělovi prohrál den předtím ve čtyřhře. V singlu však předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů, byl agresivnější a často si chodil pro vítězné body na síť. Alcarazovi povolil pouhých pět her a zaznamenal pro svůj tým klíčovou výhru, která možná i rozhodla celé klání dvou výběrů.
Hodinový set čtyřhry
Jeden z nejlepších a nejvyrovnanějších setů celého Laver Cupu se odehrál během třetího hracího dne v úvodní čtyřhře, kde se proti sobě postavili Alcaraz s Casperem Ruudem proti americké dvojici Reilly Opelka a Michelsen.
První set trval 68 minut, což je na čtyřhru opravdu dlouho. Velký podíl na tom měl ještě tradiční systém shod a výhod, protože hned polovina gamů se hrála přes shodu. Američané v tomto dějství odvrátili všech osm brejkbolů a v tie-breaku sahali po úspěchu. Vedení 4:1 však nevyužili a se španělsko-norskou dvojicí prohráli posledních šest bodů.
Vítězství týmu světa
Jedním z hlavních momentů musí být samotný zisk trofeje, kterou potřetí z osmi ročníků vybojoval tým světa, přestože rozhodně nebyl favoritem, a navázal na triumfy z Londýna 2022 a Vancouveru 2023. Ani po skvělé sobotě neměl nic jisté. Agassi v posledním hracím dni vsadil především na své dva nejlepší hráče a ti ho nezklamali. Oba členové TOP 10 De Minaur i Fritz zvládli své zápasy ve dvou setech a po výhře Američana mohli začít oslavovat.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře