Townsendová odstavila v Austinu další Češku, Bartůňková byla bez šance

DNES, 22:30
WTA AUSTIN - Cesta Nikoly Bartůňkové (20) na turnaji v americkém Austinu končí ve druhém kole. Nad síly mladé Češky byla americká tenistka Taylor Townsendová (29), která zvítězila po setech 6:1, 6:4, a po skalpu Lindy Fruhvirtové (20) si tak připsala další vítězství nad českou tenistkou. Další soupeřkou deblové parťačky Kateřiny Siniakové (29) bude Švýcarka Rebeka Masárová (26).
Bartůňková v Austinu končí, na Townsendovou nestačila (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Bartůňková – Townsendová 1:6, 4:6

Bartůňková nastoupila v Austinu už ke svému čtvrtému zápasu, když si cestu proklestila přes kvalifikační boje a výhru v prvním kole nad domácí tenistkou Katie Volynetsovou. Všechny duely navíc zvládla bez ztráty jediného setu.

Úvod duelu proti Townsendové, která si v prvním kole poradila po velkém boji s Lindou Fruhvirtovou, ale rodačce z Prahy nevyšel, když přišla hned o své úvodní podání a nabrala manko 0:3.

Až za tohoto stavu se Bartůňková zapsala do statistik prvním vyhraným gamem, na zvrat v prvním dějství ale pomýšlet nemohla. Agresivně hrající soupeřka dostávala Češku pod velký tlak, ta jí navíc pomáhala některými lehčími chybami.

Když za stavu 4:1 uspěla rodačka z Atlanty podruhé na příjmu, bylo o osudu úvodní sady jasno. Townsendová už výborně rozehranou sadu nepustila, získala ji za 31 minut hladce 6:1 a šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rodačce z Prahy nevyšel ani vstup do druhé sady, když podobně jako v té první přišla o úvodní podání. Na tradičně výborně podávající soupeřku marně hledala v následujících gamech zbraň.

Obě tenistky si často pomáhaly přechody na síť, zkušenější Američanka v nich ale byla jistější hráčkou a získávala důležité body. Za stavu 2:4 se Bartůňková dostala do kritické situace, když musela odvracet dva brejkboly, dokázala si však poradit a udržet naději na případný obrat.

Townsendová ale žádné šance Češce nedala. Za stavu 5:3 si na returnu vypracovala první mečbol, ten Bartůňková sice stihla odvrátit a snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale už nedosáhla. Domácí tenistka utkání bez problémů dopodávala a po hodině a 12 minutách se mohla radovat z výhry 6:1, 6:4.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Obrovská smůla a kolaps Fruhvirtové! V Texasu zahodila vedení i mečbol a Bartůňkovou nevyzve

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Tomas_Smid_fan
25.02.2026 22:43
Spíš než bez šance byla dnes Nikola bez servisu
