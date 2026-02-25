Townsendová odstavila v Austinu další Češku, Bartůňková byla bez šance
Bartůňková – Townsendová 1:6, 4:6
Bartůňková nastoupila v Austinu už ke svému čtvrtému zápasu, když si cestu proklestila přes kvalifikační boje a výhru v prvním kole nad domácí tenistkou Katie Volynetsovou. Všechny duely navíc zvládla bez ztráty jediného setu.
Úvod duelu proti Townsendové, která si v prvním kole poradila po velkém boji s Lindou Fruhvirtovou, ale rodačce z Prahy nevyšel, když přišla hned o své úvodní podání a nabrala manko 0:3.
Až za tohoto stavu se Bartůňková zapsala do statistik prvním vyhraným gamem, na zvrat v prvním dějství ale pomýšlet nemohla. Agresivně hrající soupeřka dostávala Češku pod velký tlak, ta jí navíc pomáhala některými lehčími chybami.
Když za stavu 4:1 uspěla rodačka z Atlanty podruhé na příjmu, bylo o osudu úvodní sady jasno. Townsendová už výborně rozehranou sadu nepustila, získala ji za 31 minut hladce 6:1 a šla do vedení.
Rodačce z Prahy nevyšel ani vstup do druhé sady, když podobně jako v té první přišla o úvodní podání. Na tradičně výborně podávající soupeřku marně hledala v následujících gamech zbraň.
Obě tenistky si často pomáhaly přechody na síť, zkušenější Američanka v nich ale byla jistější hráčkou a získávala důležité body. Za stavu 2:4 se Bartůňková dostala do kritické situace, když musela odvracet dva brejkboly, dokázala si však poradit a udržet naději na případný obrat.
Townsendová ale žádné šance Češce nedala. Za stavu 5:3 si na returnu vypracovala první mečbol, ten Bartůňková sice stihla odvrátit a snížila na rozdíl jediného gamu, na vyrovnání ale už nedosáhla. Domácí tenistka utkání bez problémů dopodávala a po hodině a 12 minutách se mohla radovat z výhry 6:1, 6:4.
Výsledky turnaje WTA 250 v Austinu
