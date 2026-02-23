Obrovská smůla a kolaps Fruhvirtové! V Texasu zahodila vedení i mečbol a Bartůňkovou nevyzve
Fruhvirtová – Townsendová 6:4, 6:7, 5:7
Fruhvirtová na dvěstěpadesátce v texaském Austinu zvládla roli favoritky jen v prvním kole kvalifikace. V boji o hlavní soutěž dostala výprask od dcery české legendy Elizabeth Mandlikové, turnaj pro ni však neskončil. Po odhlášení nasazené pětky Varvary Gračovové dostala druhou šanci.
V prvním kole proti Townsendové začala dobře a soupeřce sebrala hned první podání. Výhodu brejku sice okamžitě ztratila, do konce sady už však na servisu nezaváhala. Česká naděje uspěla na příjmu ještě v desátém gamu a po využití hned prvního setbolu získala úvodní dějství.
Fruhvirtová byla po vyhrané sadě jasně lepší, Američance prolomila servis čistou hrou a tentokrát brejk potvrdila. Vedení 3:0 a ani následný náskok 5:3 však Češce nestačil a předvedla obrovský kolaps. V devátém gamu zápas nedopodávala a o servis přišla čistou hrou. Následně nevyužila ani mečbol na příjmu, když Townsendová trefila míček rámem a následně výměnu zakončila na síti.
Velmi vyrovnaná bitva tak pokračovala a druhá sada dospěla do tie-breaku. Ten Townsendová ovládla poměrem 7:3 a poslala duel do rozhodujícího dějství. I v něm šla do vedení o brejk jako první Fruhvirtová. Stejně jako v úvodní sadě ho však nepotvrdila a set se rozhodoval opět v koncovce.
V té byla klidnější deblová parťačka Kateřiny Siniakové, která si za stavu 5:5 zvládla uhrát podání čistou hrou. Česká tenistka ve dvanáctém gamu naopak znovu selhala. Zahodila skóre 40:15, prohrála čtyři míčky v řadě a tím i celou tříhodinovou bitvu. S krajankou Bartůňkovou si tak v osmifinále nezahraje.
Fruhvirtová tak v Texasu nenavázala na dobrou formu, kterou měla na Australian Open a následně i v Ostravě. Na grandslamu v Melbourne prošla z kvalifikace až do druhého kola a na domácí dvěstěpadesátce prohrála až ve čtvrtfinále s pozdější šampionkou Katie Boulterovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Austinu
