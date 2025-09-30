Tradice zůstává, French Open modernu odmítá. V Paříži čároví rozhodčí o práci nepřijdou

DNES, 10:02
Aktuality 2
French Open v roce 2026 zůstane jediným grandslamovým turnajem, kde budou místo elektronického systému hlásit auty tradiční čároví rozhodčí. Francouzská tenisová federace to dnes oznámila a pochvaluje si práci celkem 404 rozhodčích, kteří se o správný chod turnaje letos postarali.
Na Roland Garros budou čároví rozhodčí i v roce 2026 (@ Roger Parker / Alamy / Profimedia)

Na tenisovém Roland Garros budou i v příští sezoně hlásit auty čároví rozhodčí. Francouzská tenisová federace, která grandslamový turnaj na pařížské antuce pořádá, oznámila, že se rozhodla minimálně pro rok 2026 zachovat lidský faktor místo nasazení elektronického systému ELC. Na Australian Open, US Open i ve Wimbledonu už automatické hlášení autů používají.

Systém Electronic Line Calling byl poprvé nasazen na turnaji Next Gen ATP Finals v Miláně v roce 2017. Velkého rozšíření se pak dočkal během pandemie covidu-19. ATP Tour systém od této sezony používá na všech svých akcích.

Francouzská tenisové federace ale hodlá dál spoléhat na čárové rozhodčí, kteří podle ní odvádějí výbornou práci. Na antuce je navíc možnost zkontrolovat dopad míčku podle stopy na kurtu. V letošním roce bylo na Roland Garros nasazeno 404 rozhodčích.

Jakub Hájek, ČTK
Komentáře

2
Přidat komentář
Kandinsky1
30.09.2025 11:14
Klauni
Reagovat
Tomas_Smid_fan
30.09.2025 11:11
Ano, revolucionářům je třeba zatleskat.
Nebo spíš.... konzervativce propleskat? Jasně, proti všem, teda spíš všem navzdory, všem naschvál... jak vlastenecké, jak typicky francouzské.
Nic neponechali náhodě - ani celkový počet sudích - 404 error - dopad míčku not found

Jestliže šikmé nebo spící oči ani nelze korigovat HE, pak se jedná o nepochopitelný krok, který turnaj degraduje na ATP125. Ano, dopad lze na antuce dohledat, a proto na ní bývá tolik hádek a někteří hráči si dopady fotí...
I díky ohavnému linoleu se dopady často zkreslují/částečně mizí.

No tak uvidíme, třeba na nějakého sudího opět poletí místo argumentu něčí teniska.
Reagovat

