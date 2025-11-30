Trápení pokračuje. Fruhvirtová selhala proti hráčce druhé tisícovky a nakonec skrečovala

DNES, 20:26
ITF SELVA GARDENA - Brendě Fruhvirtové (18) se vůbec nedaří návrat na kurty po psychických a zdravotních problémech. V úvodním kole kvalifikace na podniku W50 v Itálii nedokázala dopodávat utkání s Mavie Osterreicherovou (23) a aktuálně 1172. hráčce světového pořadí nakonec za stavu 7:5, 5:7 a 0:4 skrečovala.
Brenda Fruhvirtová pokračuje v nepovedeném návratu na kurty (© MARTIN KEEP / AFP)

Osterreicherová – Fruhvirtová 5:7, 7:5, 4:0 / skreč

Fruhvirtová se na začátku září vrátila po zdravotních a psychických problémech a comeback rozhodně nemůže hodnotit jako povedený. Momentálně je totiž jen stínem hráčky, která posbírala 15 titulů na okruhu ITF, vyšplhala se až do elitní stovky žebříčku a byla považována za jeden z největších mladých talentů v českém tenise.

Po zmíněném návratu absolvovala zatím deset utkání s negativní bilancí 4:6 a teď má na kontě už čtyři prohry v řadě. Tu poslední utrpěla dnes v úvodním kole kvalifikace na podniku ITF v Itálii proti až 1172. hráčce světa Osterreicherové.

Mladší z tenisových sester by nejspíše nebyla se svým výkonem spokojená ani v případě vítězství, ke kterému měla velmi blízko. V úvodním i druhém setu totiž minimálně jednou prohrávala o brejk a ve druhém dějství nedokázala zápas dopodávat. Rakušanka získala od stavu 3:5 čtyři gamy v řadě a skóre duelu srovnala.

V rozhodujícím dějství už Fruhvirtová moc nehrála a vypadalo to, že zbytek utkání odchodí. Zřejmě kvůli dalšímu zdravotnímu problému se ale rozhodla za stavu 0:4 skrečovat.

Za pár dní by měla vyrazit do turecké Antalye, kde má v plánu odehrát dva turnaje. Coby aktuálně až 809. žena pořadí bude nejspíše muset na obou akcích do kvalifikace.

Výsledky kvalifikace na turnaji W50 v Selva Gardeně

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Dobry-den
30.11.2025 20:57
Takže další várka české lability. Kolaps Brendy (proč to zkouší, když evidentně pořád není připravená?), Sisková klasicky vykapala z mečbolu, vedení zahodily i Havlíčková se Štruplovou, včera trapas Bruncvíka.

Ještě, že už ta sezona fakt končí...
Reagovat
asgard33
30.11.2025 20:55
Hledání nového dna v souběžně hraných zápasech- zázračná Brenda - 1172.hráčka Osterreich 0-4 ret. ve 3.setu.Fotbalová Sparta - Pardubice 2-4 bez toho ret.Marně přemýšlím,jestli je větší ostudou utíkat před kanárem od rekreační nahazovačky 5.cenové skupiny nebo doma dostat 4 kusy od toho předposledního ligového týmu...
Reagovat
Blondie
30.11.2025 20:41
Hrát za Rakousko a jmenovat se Osterreicherová je boží :D
Reagovat
Trojchyba_Mat
30.11.2025 20:55
Čili něco jako Petr Čech
Reagovat
Blondie
30.11.2025 21:00
Reagovat

