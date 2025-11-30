Trápení pokračuje. Fruhvirtová selhala proti hráčce druhé tisícovky a nakonec skrečovala
Osterreicherová – Fruhvirtová 5:7, 7:5, 4:0 / skreč
Fruhvirtová se na začátku září vrátila po zdravotních a psychických problémech a comeback rozhodně nemůže hodnotit jako povedený. Momentálně je totiž jen stínem hráčky, která posbírala 15 titulů na okruhu ITF, vyšplhala se až do elitní stovky žebříčku a byla považována za jeden z největších mladých talentů v českém tenise.
Po zmíněném návratu absolvovala zatím deset utkání s negativní bilancí 4:6 a teď má na kontě už čtyři prohry v řadě. Tu poslední utrpěla dnes v úvodním kole kvalifikace na podniku ITF v Itálii proti až 1172. hráčce světa Osterreicherové.
Mladší z tenisových sester by nejspíše nebyla se svým výkonem spokojená ani v případě vítězství, ke kterému měla velmi blízko. V úvodním i druhém setu totiž minimálně jednou prohrávala o brejk a ve druhém dějství nedokázala zápas dopodávat. Rakušanka získala od stavu 3:5 čtyři gamy v řadě a skóre duelu srovnala.
V rozhodujícím dějství už Fruhvirtová moc nehrála a vypadalo to, že zbytek utkání odchodí. Zřejmě kvůli dalšímu zdravotnímu problému se ale rozhodla za stavu 0:4 skrečovat.
Za pár dní by měla vyrazit do turecké Antalye, kde má v plánu odehrát dva turnaje. Coby aktuálně až 809. žena pořadí bude nejspíše muset na obou akcích do kvalifikace.
Ještě, že už ta sezona fakt končí...