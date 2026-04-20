Změny u Šwiatekové? Pokud mám být zdvořilý, je to chaos, pálí do nového kouče expert
K situaci se vyjádřil bývalý čtvrtý hráč světa Greg Rusedski, který ve svém podcastu Off Court With Greg Rusedski zpochybnil načasování technických změn, jež Šwiateková pod vedením nového kouče provedla, konkrétně u podání. "Viděl jsem to. Snažili se uvolnit zápěstí," uvedl finalista US Open z roku 1997. "Ale pokud mám být zdvořilý, je to chaos."
Rusedski zároveň upozornil, že podobné zásahy bývá vhodnější provádět mimo hlavní turnajové období. "Někdy přijdete do práce a chcete něco změnit, a to Francisco občas rád dělá. Je ale naprosto klíčové, abyste si pro takové změny našli ten správný čas, a určitě ne mezi turnaji. To je věc, kterou je třeba udělat později," dodal.
Podle jeho slov změny technického rázu, zejména u tak citlivého úderu, jakým je podání, vyžadují delší čas na osvojení. "Proto říkám, že někdy musíte být opatrní se změnami takto mezi jednotlivými turnaji. To je mimosezónní záležitost, nebo je to období, kdy se rozhodnete, že si vezmu tři týdny volna," vysvětlil.
Rusedski rovněž varoval před možnými zdravotními komplikacemi. "Protože když to uděláte, hráčka není na pohyb zvyklá a někdy si můžete způsobit zranění, což je nebezpečná kombinace. Takže se toho jako trenér vždy obávám, protože na provedení velké technické změny potřebujete minimálně tři týdny," uvedl.
Zároveň upozornil, že Šwiateková je jako bývalá světová jednička zvyklá na okamžité výsledky, což zvyšuje tlak na nového trenéra, obzvlášť v průběhu antukové sezony. "Šwiateková bude zklamaná, protože očekává okamžitý úspěch, takže Francisco je hned pod tlakem. Není to snadné," uzavřel.
Nadalovo kouzlo zatím nestačí. Šwiateková dohrála ve Stuttgartu ve čtvrtfinále
