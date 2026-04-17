Nadalovo kouzlo zatím nestačí. Šwiateková dohrála ve Stuttgartu ve čtvrtfinále

DNES, 20:15
Aktuality 10
WTA STUTTGART - Iga Šwiateková (24) mezi nejlepší čtyřku na turnaji ve Stuttgartu nepostoupila. Nad síly polské superstar byla ve čtvrtfinále Ruska Mirra Andrejevová (18), která zvítězila po třísetové bitvě 3:6, 6:4 a 6:3. Její další soupeřkou bude vítězka duelu mezi Jelenou Rybakinovou a Leylah Fernandezovou.
Profily hráčů
Swiatek Iga
Iga Šwiateková v zápase proti Mirre Andrejevové (@ Katharina Kausche / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP / Profimedia)

Swiateková – Andrejevová 6:3, 4:6, 6:3

Hodně rozruchu vzbudila v posledních týdnech i mimo tenisové kurty Šwiateková. Důvodem byla změna trenéra, když belgického kouče Wima Fissetta nahradil Francisco Roig, který patřil i do trenérského týmu Rafaela Nadala. Právě v jeho akademii na Mallorce byla v posledních týdnech polská hvězda viděna, jak po boku španělské legendy trénuje.

Ovoce jí to ale zatím nepřináší. Do zápasu s Andrejevovou přitom vlétla velmi sebevědomě. Úvodní dva gamy sice patřily Andrejevové, postupem času ale přebrala nad prvním setem kontrolu rodačka z Varšavy. Ve zbytku úvodního dějství přenechala soupeřce již jen jediný game a za 52 minut šla do vedení 1:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhou sadu začala rodačka z Krasnojarsku podobně jako tu první. Opět vedla o dva gamy, opět o náskok přišla a stav ve druhém setu byl vyrovnaný 3:3. Za stavu 5:4 však Andrejevová podruhé v setu vzala soupeřce servis, set získala poměrem 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

V něm to vypadalo, že šestinásobná grandslamová šampionka přece jen otočí průběh zápasu na svou stranu. Ujala se vedení 2:0 a i ve třetím gamu měla brejkbol. Ten ale neproměnila a vývoj utkání se naprosto otočil. Ruska zpřesnila hru, pěti gamy v řadě chybující Polku naprosto zaskočila a dostala se blízko cenné výhře. Šwiateková už jen stihla snížit na 3:5, více jí soupeřka nedovolila a po setech 3:6, 6:4 a 6:3 mohla slavit postup do semifinále.

"Vím, že Iga je velmi zkušená hráčka, ale já si věřila. Nebála jsem se v klíčových momentech, pořád jsem bojovala a vyplatilo se mi to. Nebála jsem se vyhrát, a o to víc jsem šťastná, jak jsem to zvládla," říkala po zápase vítězka.

Šwiateková, která turnaj ve Stuttgartu vyhrála v minulosti dvakrát, si tak připsala už šestou porážku s hráčkami elitní desítky. Proti Andrejevové vyhrála jen úvodní vzájemný souboj, z následujících tří odcházela poražená.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu

Proč Nadal radí Šwiatekové? Tohle by mělo být nelegální, shodují se americké hvězdy

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
jackiec
17.04.2026 21:42
Už je superstar
Reagovat
Krisboy
17.04.2026 21:36
Dlužíte mi deset korun. A buďte si jistí, že se nenechám odbít nějakým obolusem.
Reagovat
Kapitan_Teplak
17.04.2026 21:34
Už si taky před každou výměnou prohrabává půlky ?
Reagovat
hanz
17.04.2026 20:57
Pšonda už je vyčpělá... to se prostě po čase stává ....
Reagovat
sojka1
17.04.2026 21:00
jasne, vsak to znas z vlastni zkusenosti...... :-)
Reagovat
sojka1
17.04.2026 20:55
vubec nic jsem nevidela, ale aby nejake "Nadalovo kouzlo pomahalo" :-)) bude urcite chtit cas na zaziti..... novinek, podle me spis cennych detailu, divala jsem se na ta videa, Rafa vysvetloval zajimave i praci s vahou tela a praci nohou a neuslo mi, kdyz naznacoval FH, to neskutecne zrychleni jeho ruky, uplne bez naprahu z bodu nula, fantazie.... hlavne si myslim, ze zrovna toto Iga zcela nedokaze.... a nesmi byt misuge, jasne, prace jak na kostele a prej kouzlo..... ;-)
Reagovat
PTP
17.04.2026 20:53
Iguška by se měla obrátit na Iggy Popa.
https://youtu.be/-fWw7FE9tTo?si=IK-lIt40DtM9hXig
Reagovat
zfloyd
17.04.2026 20:46
to byl snad první zápas , kdy jsem přál Robotce , protože si nějak neumím představit Marfušu v poršáku
Reagovat
Nola
17.04.2026 20:52
odstranila dalsiu hracku, na ktoru Kaja velmi nevie a ty s tym mas problem? ten hate musi byt fakt neskutocny.....
Reagovat
baba
17.04.2026 20:29
Zverev si přece také pochvaloval, že byl v akademii Rafa a že se cítí mnohem lépe, ale výsledky jsou pořád stejné. Myslím, že Iga potřebuje něco více než jeho rady. Ale i kdyby se už nevrátila k té své naprosté dominanci, má toho hodně, takže patří mezi tenisové velikánky a může být spokojená...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist