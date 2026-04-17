Nadalovo kouzlo zatím nestačí. Šwiateková dohrála ve Stuttgartu ve čtvrtfinále
Swiateková – Andrejevová 6:3, 4:6, 6:3
Hodně rozruchu vzbudila v posledních týdnech i mimo tenisové kurty Šwiateková. Důvodem byla změna trenéra, když belgického kouče Wima Fissetta nahradil Francisco Roig, který patřil i do trenérského týmu Rafaela Nadala. Právě v jeho akademii na Mallorce byla v posledních týdnech polská hvězda viděna, jak po boku španělské legendy trénuje.
Ovoce jí to ale zatím nepřináší. Do zápasu s Andrejevovou přitom vlétla velmi sebevědomě. Úvodní dva gamy sice patřily Andrejevové, postupem času ale přebrala nad prvním setem kontrolu rodačka z Varšavy. Ve zbytku úvodního dějství přenechala soupeřce již jen jediný game a za 52 minut šla do vedení 1:0.
Druhou sadu začala rodačka z Krasnojarsku podobně jako tu první. Opět vedla o dva gamy, opět o náskok přišla a stav ve druhém setu byl vyrovnaný 3:3. Za stavu 5:4 však Andrejevová podruhé v setu vzala soupeřce servis, set získala poměrem 6:4 a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
V něm to vypadalo, že šestinásobná grandslamová šampionka přece jen otočí průběh zápasu na svou stranu. Ujala se vedení 2:0 a i ve třetím gamu měla brejkbol. Ten ale neproměnila a vývoj utkání se naprosto otočil. Ruska zpřesnila hru, pěti gamy v řadě chybující Polku naprosto zaskočila a dostala se blízko cenné výhře. Šwiateková už jen stihla snížit na 3:5, více jí soupeřka nedovolila a po setech 3:6, 6:4 a 6:3 mohla slavit postup do semifinále.
"Vím, že Iga je velmi zkušená hráčka, ale já si věřila. Nebála jsem se v klíčových momentech, pořád jsem bojovala a vyplatilo se mi to. Nebála jsem se vyhrát, a o to víc jsem šťastná, jak jsem to zvládla," říkala po zápase vítězka.
Šwiateková, která turnaj ve Stuttgartu vyhrála v minulosti dvakrát, si tak připsala už šestou porážku s hráčkami elitní desítky. Proti Andrejevové vyhrála jen úvodní vzájemný souboj, z následujících tří odcházela poražená.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 ve Stuttgartu
