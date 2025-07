Trápily jsme se obě, znám i lepší zápasy. Není vždycky posvícení, hodnotila Siniaková

Na kontě má 11 grandslamových titulů ze čtyřher, přesto byla Kateřina Siniaková (29) při úterním vstupu do turnaje Livesport Prague Open nervózní. Úvodní duel v pražské Stromovce ale zvládla a porazila nasazenou sedmičku Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou 7:5, 6:2.

"Bylo to super, hrozně moc jsem se těšila. Sice jsem byla nervózní před domácím publikem, ale jsem ráda, jak to dopadlo a těším se na další zápas," řekla Siniaková novinářům po utkání.

Čerstvá vítězka wimbledonské smíšené čtyřhry zvládla duel proti 56. hráčce světa Ruseové za hodinu a 47 minut. Podařilo se jí soupeřce pětkrát vzít podání, sama přišla o servis jen dvakrát. Rumunku porazila i ve druhém vzájemném utkání.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Bylo to náročné. Povětrnostní podmínky byly znát, trápily jsme se s nadhozem. Nakonec mi to pomohlo víc, ale znám i lepší zápasy. Není vždycky posvícení, ale je to výhra a jsem v dalším kole," uvedla Siniaková.

Také rodačka z Hradce Králové si užila domácí atmosféru a podporu. Na turnaji startuje podeváté. Loni zde triumfovala ve čtyřhře po boku Barbory Krejčíkové. "Jsem hrozně moc ráda, že diváci přišli. Atmosféra byla skvělá. Hrozně moc děkuju, že fandili a doufám, že přijdou znovu."

V dalším kole se utká s krajankou Dominikou Šalkovou. "Zápas jako zápas. Je to škoda, že je to před domácím publikem, ale alespoň bylo moje přání vyslyšeno pro první kolo. Budu se snažit předvést co nejlepší výkon a lepší z nás vyhraje," řekla Siniaková.