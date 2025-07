Valentová po kruté porážce zničila další soupeřku, Siniaková zajistila české derby

WTA PRAHA - Tereza Valentová (18) stále reaguje na nejbolestivější porážku své kariéry vynikajícím způsobem a svou aktuální neporazitelnost protáhla už na šest zápasů. V úvodním kole Livesport Prague Open deklasovala za necelou hodinu 6:2, 6:0 Aoi Itóovou a podruhé postoupila do druhého kola na nejvyšším okruhu. Dál jde i Kateřina Siniaková (29), která zdolala 7:5, 6:2 Elenu-Gabrielu Ruseovou a zajistila české derby.

Itóová – Valentová 2:6, 0:6

Ještě před pár týdny si Valentová procházela zřejmě nejtěžším obdobím, co se její tenisové kariéry týče. Ve finále kvalifikace Wimbledonu totiž nedotáhla jasný náskok a v následujících dnech marně čekala na šanci zúčastnit se hlavní soutěže nejslavnějšího tenisového turnaje coby lucky loser.

V posledních dnech se ovšem na tenisových kurtech pouze radovala. Nyní má na kontě už šest vítězství v řadě bez ztráty setu. Svou aktuální neporazitelnost protáhla proti Itóové, s níž měla potíže pouze v úvodu utkání.

Zápas byl kompletně v režii české favoritky. V úvodních minutách hodně bojovala s čopovaným forhendem japonské soupeřky, ale celkem brzy našla recept a nedovolila jí ani jednou uhájit podání. Duel trval pouhých 58 minut a zlomil se za stavu 3:2, kdy si Valentová poprvé vyhrála game na vlastním servisu. Pak už neprohrála ani jednu hru.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Bylo to skvělý. Byla jsem trošku nervózní, a když jsem nastupovala na kurt, měla jsem úplně husinu. Strašně jsem se ale na zápas těšila. Diváci vytvořili výbornou atmosféru, takže jsem si to moc užila. Sice to asi nebyl můj nejlepší výkon, ještě s těmi podmínkami to bylo dost těžké, ale jsem ráda, že jsem to takhle zvládla," řekla novinářům Valentová.

Valentová dorazila do pražské Stromovky ihned po triumfu na hardovém podniku 125k v portugalském Portu a v tomto zápase výrazně pošetřila síly pro případná závěrečná kola. Už ve středu ji ovšem čeká mnohem těžší soupeřka, a sice nasazená dvojka a slovenská jednička Šramková.

V hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu startuje Valentová podruhé v kariéře. Na nedávném French Open si odbyla debut na dospělých grandslamech a postoupila z kvalifikace až do druhého kola, v němž ji zastavila pozdější šampionka Coco Gauffová.

V neděli v Portu slavila už čtvrtý triumf v letošní sezoně, ve které má fenomenální zápasovou bilanci 37:8. Středeční vítězství nad Šramkovou by mohlo znamenat premiérový posun do elitní stovky žebříčku, momentálně se nachází na 106. místě.

Siniaková – Ruseová 7:5, 6:2

Loni si na Livesport Prague Open Siniaková prožila radost i zklamání. Zatímco ve čtyřhře už podruhé na největším domácím turnaji triumfovala, v singlu skončila i kvůli zdravotním problémům už ve druhém kole na raketě Laury Samson.

Letos vylepšila svou bilanci v úvodním kole tohoto podniku na 8:1, když si poradila s nasazenou sedmičkou Ruseovou. Šance na postup byly velmi vyrovnané, a přestože skóre vypadá docela jednoznačně, Siniaková se musela o vítězství rvát skoro dvě hodiny. Češka byla v přestřelkách od základní čáry o něco jistější a méně chybovala.

Po krátkém festivalu ztracených servisů až do stavu 2:2 se naopak aktérky mohly o podání opřít a další brejk přišel až za stavu 5:5. Rodačka z Hradce Králové následně set suverénně doservírovala. Rovněž druhá sada trvala téměř hodinu. Siniaková byla silnější v klíčových momentech, odvrátila všechny tři brejkboly a sama využila dvě ze svých pěti šancí.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Je to super. Hrozně moc jsem se těšila. Byla jsem před domácím publikem nervózní, ale jsem ráda, jak to dopadlo a že si mohu zahrát další zápas," řekla novinářům Siniaková.

Siniaková, jež dorazila po triumfu v mixu ve Wimbledonu, má s domácím Livesport Prague Open obrovské zkušenosti. Turnaje se účastní už podeváté v kariéře a na nejlepší výsledek překvapivě dosáhla hned při debutu v roce 2015, kdy prošla do semifinále.

O už šesté čtvrtfinále v pražské Stromovce bude bojovat s krajankou, takže je zajištěna minimálně jedna česká účast v závěrečných kolech. Siniaková totiž ve středu nastoupí proti Dominice Šalkové, která o pár hodin dříve vyhrála derby se Samson.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.