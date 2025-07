České derby pro Šalkovou. Samson semifinále v Praze neobhájí a čeká ji obrovský propad

WTA PRAHA - První domácí derby v letošním ročníku Livesport Prague Open dopadlo mnohem lépe pro Dominiku Šalkovou (21), která přehrála 6:3, 6:3 krajanku Lauru Samson (17). Druhá jmenovaná tak v pražské Stromovce neobhájí loňskou semifinálovou účast a propadne se až do čtvrté stovky žebříčku. O postup do osmifinále největšího turnaje na našem území momentálně bojuje Barbora Palicová (21).

Samson – Šalková 3:6, 3:6

Šalková nastupovala do prvního českého derby v letošním ročníku Livesport Prague Open jako mírná favoritka a na kurtu tuto roli dokázala potvrdit. Zkušenější a úspěšnější z českých tenistek byla aktivnější hráčkou a její obvyklá agresivnější hra jí nesla proti krajance Samson ovoce.

V utkání sice třikrát zaváhala na vlastním servisu, nicméně měla ho od začátku pod kontrolou. Jedinou komplikaci musela řešit v úvodu druhého setu, kdy Samson pustila do vedení 2:0. Mladší z Češek pak vzdorovala ještě do stavu 3:3, kdy ale na brejkbol vyrobila dvojchybu a posadila Šalkovou na koně. Ta nakonec zakončila duel ziskem čtyř her v řadě. Hotovo bylo za hodinu a 23 minut.

"Určitě je to hodně nepříjemné, když se hraje proti Češce. Zvláště když je to na domácím turnaji. Byl to těžký zápas, obě jsme se snažily zahrát co nejlépe. Jsem ráda, že jsem to nakonec zvládla a těším se na další zápas," řekla novinářům Šalková.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Do osmifinále na nejvyšším okruhu se Šalková probojovala počtvrté v kariéře a potřetí právě na Livesport Prague Open. V této fázi nedokázala uspět v pražské Stromovce v letech 2022 a 2024 ani letos v singapurské hale.

O premiérové čtvrtfinále na této úrovni bude Šalková usilovat proti krajance Kateřině Siniakové, nebo nasazené sedmičce Eleně-Gabriele Ruseové z Rumunska.

Samson si loni, kdy se hrálo na antuce, připsala v tomto dějišti svůj zatím nejlepší výsledek v kariéře. I díky senzačnímu skalpu Siniakové se probojovala až do semifinále a vzhledem k brzkému vyřazení ji čeká výrazný propad. Ve světovém pořadí přijde o téměř třetinu svých bodů a z aktuálního maxima, 248. pozice, klesne minimálně na 321. příčku.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.