Třetí zápas v jediném dni. Siniaková s Krejčíkovou si zahrají v Soulu o titul

DNES, 15:32
WTA SOUL - Kateřina Siniaková (29) s Barborou Krejčíkovou (29) postoupily do finále turnaje v Soulu, když porazily čínský pár Yifan Xu (37) a Zhaoxuan Yang (30) ve dvou setech 6:2, 7:5. Pro Siniakovou se jednalo již o třetí zápas v jednom dni, když dnes musela absolvovat i čtvrtfinále a semifinále dvouhry. V boji o titul se české tenistky utkají s australsko-americkou dvojicí Mayou Jointovou (19) a Caty McNallyovou (23).
Siniaková s Krejčíkovou si zahrají v Soulu o titul (@ Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Krejčíková, Siniaková – Xu, Yang 6:2, 7:5

Pekelný program měla v sobotu na programu Kateřina Siniaková. Nejdříve čtvrtfinálový duel s Nizozemkou Suzan Lamensovou, po několika hodinách prohrané semifinále s Jekatěrinou Alexandrovovou, následované téměř okamžitě semifinálovým duelem ve čtyřhře proti čínskému páru.

Krejčíková se Siniakovou hned v úvodu prolomily podání soupeřek, brejk však potvrdit nedokázaly, když Krejčíková zahrála na rozhodující míč dvojchybu. České favoritky však uspěly i na servisu druhé z čínských hráček, servis Siniakové vzápětí potvrdily a dostaly se do vedení 3:1.

V dalším průběhu setu prokázaly české tenistky, proč spolu získaly sedm grandslamových titulů. Trápení brněnské rodačky na servisu dokázaly eliminovat jistější hrou od základní čáry a především na síti. První set tak získaly bez větších problémů 6:2.

Siniaková v Soulu do finále dvouhry nepostoupila, čeká ji ale třetí zápas v jednom dni

Ve druhém setu se do vážných problémů jako první dostal český pár. Za stavu 3:2 pro čínskou dvojici musela Krejčíková při svém podání odvracet tři brejkboly, především díky podání si ale se složitou situací poradila a favoritky srovnaly krok.

Jak důležitá šestá hra byla, se ukázalo vzápětí, kdy levou rukou hrající Xu čistou hrou přišla jako první o své podání. Češky ale brejk potvrdit nedokázaly, svůj servis neudržela ani Siniaková a bylo vyrovnáno 4:4.

Klíčový moment zápasu přišel za stavu 5:5, kdy Češky znovu při servisu Yifan Xu uspěly na returnu a zápas při podání Siniakové již nepustily.

Po hodině a 28 minutách se tak mohly radovat po výsledku 6:2, 7:5 z postupu do finále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
