Tři tituly na trávě? Neuvěřitelné, chválí Strýcová. Proč věří v český úspěch i ve Wimbledonu?
Wimbledon v posledních letech nesl českým tenistkám úspěchy. V roce 2021 se do finále probojovala Karolína Plíšková. O dva roky později triumfovala Markéta Vondroušová a v roce 2024 získala nejslavnější grandslamovou trofej Barbora Krejčíková.
A před letošní edicí se další tři jiné Češky představují na trávě ve výjimečné formě. Marie Bouzková ovládla dvěstěpadesátku v Nottinghamu, Linda Nosková triumfovala na turnaji WTA 500 v Berlíně a na její úspěch navázala na klání stejné kategorie v Bad Homburgu Karolína Muchová.
Je tráva pro české tenistky opravdu ideální povrch?
"Vyhrát tři za turnaje ze šesti je unikátní a neuvěřitelné. Ale je vidět, že české holky se na trávě prostě cítí dobře. Ty tři triumfy zároveň ukazují formu před tím největším turnajem, kterým Wimbledon je. Pro všechny holky to není jen velikánský úspěch, ale i důležitý impuls pro jejich sebevědomí," říká Strýcová, pro kterou měl londýnský grandslam také speciální kouzlo. Ve dvouhře tam v roce 2019 postoupila do semifinále a dvakrát na posvátném pažitu vyhrála čtyřhru.
Když Bouzková před týdnem triumfovala v Nottinghamu, nebylo to pro českou kapitánku reprezentačního týmu překvapením. "Ona má zároveň výborný pohyb. Už jsem proti ní i na trávě hrála debla, takže vím, jak dobře se tam cítí. Že ten turnaj vyhrála, nebyla náhoda. Maruška sice hraje tenis na dlouhé výměny, ale její údery lítají rovně a nemá v nich moc liftu. Jsou to přímky, které nevyskakují moc vysoko, po trávě sjíždí, tím pádem je její hra hrozně nepříjemná," charakterizovala benefity hry Bouzkové na trávě. A připomněla, že i na travnatém grandslamu se její svěřenkyni daří: "Ve Wimbledonu byla dvakrát ve druhém týdnu a jednou i ve čtvrtfinále."
Nosková je pro změnu známá tím, že jejím nejsilnějším povrchem je beton. "Ona sice dříve říkala, že na trávě nehraje moc ráda, ale už se naučila na ní pohybovat a i ve Wimbledonu samozřejmě její hra fungovat může. Už loni to předvedla," připomíná Strýcová velmi dobře rozehraný osmifinálový zápas proti Amandě Anisimovové, která nakonec došla až do finále.
"Každopádně ta tráva teď bude trošku jiná než v Berlíně. Wimbledon je trošku pomalejší. To ale nic nemění na tom, že Linda se na trávě cítí lépe a lépe. Jen na sebe nesmí brát zbytečný tlak. Její tenis je nebezpečný ve všech ohledech, a když dobře servíruje, tak je těžké proti ní hrát," dodává.
A nakonec Muchová. Ta vyhrála solidně obsazenou generálku v Bad Homburgu. "Kája má hru na trávu jak dělanou, umí prostě zahrát vše: Umí servis, síť, umí i slice, umí všechno," říká Strýcová.
A zrádné podle ní není ani to, že si Muchová narozdíl od několika předních hráček nenechala týden pauzy. "Ona skončila v Berlíně ve druhém kole, tak si chtěla zahrát víc zápasů. Někdy je fajn, že přijedete až na poslední chvíli a pak necítíte takový ten tlak, který se před grandslamem stupňuje. Myslím, že bude spíš ráda, že hrála turnaj a vyhrála ho. Dá si den pauzu a nebude mít čas přemýšlet nad zbytečnostmi. Určitě to není chyba," říká Strýcová.
Kromě Bouzkové, Noskové a Muchové bude mít český tenis ve WImbledonu dalších sedm ženských nadějí. V hlavní soutěži se představí také Karolína Plíšková, Tereza Valentová, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Darja Viďmanová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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