Triumf veteránek. Čtyřhru na Turnaj mistryň v Mexiku ovládly Siegemundová se Zvonarevovou

Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová odehrály první společný turnaj na US Open 2020 a 'Covidový' ročník tehdy před prázdnými tribunami vyhrály. I když spolu nevytvořily stabilní dvojici, loni v dubnu měly ve sbírce tři tituly z deseti turnajů.

Zvonarevová se pak ale kvůli zranění na 10 měsíců odmlčela, než letos v březnu se Siegemundovou obnovily spolupráci a zahájily první společnou sezonu. Zpočátku se jim nedařilo, aby rok zakončily čtvrtým letošní titulem.

Německo-ruský tandem se na akci pro osm nejúspěšnějších párů uplynulé sezony kvalifikoval až jako poslední i zásluhou finále na US Open. V mexickém Cancúnu začal skalpem předloňských šampionek Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, v neděli se jako poslední těsně dostaly ze skupiny a jen o pár hodin později vyhrály i semifinále.

V neděli měly nastoupit i k boji o titul, hrát třetí zápas během jednoho dne ale odmítly a WTA jim vyhověla. Proti Nicole Melicharové-Martinezové a Ellen Perezové se nakonec postavily až v pondělí a zvítězily 6:4, 6:4.

The MOMENT @laurasiegemund and Vera Zvonareva defeat Melichar-Martinez/Perez in straight sets 6-4, 6-4. #WTAFinals | #GNPSegurosWTAFinalsCancun pic.twitter.com/1DRDTi9o5k