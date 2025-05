Trochu jsem ji zdeptala, radovala se Bejlek. V kvalifikaci prý byla oběma nohama v hrobě

Sára Bejlek (19) brala nedělní vítězství nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou (22), po němž si na Roland Garros zajistila premiérový postup do druhého kola grandslamu, jako velký impulz. V rozhovoru s novináři ji těšilo, že při výsledku 6:3, 6:1 nasazenou šestadvacítku zdeptala. Cestu turnajem v Paříži si užívá o to víc, že ve druhém kole kvalifikace utekla ze tří mečbolů, kdy byla podle svých slov "oběma nohama v hrobě".

"Nešla jsem tam s žádným očekáváním. Spíš jsem si říkala, že předvedu co nejlepší výkon, jakého jsem schopná, a uvidíme, na co to bude stačit. A stačilo to. Jsem ráda, že jsem ji trochu zdeptala," řekla Bejlek.

Do druhého kola grandslamu postoupila na šestý pokus. V úvodní fázi Roland Garros vypadla před dvěma lety, třikrát neuspěla na Australian Open a jednou na US Open. "Když jsem to nezvládla v Austrálii, tak mi trenér po zápase řekl, že když to nikdy nezlomím, tak alespoň v něčem budu slavná. Jsem ale ráda, že jsem to zlomila. A musím být spokojená i s výkonem," uvedla Bejlek.

Devatenáctiletá Češka zdolala Kosťukovou za 80 minut. Zatímco Bejlek udělala 15 nevynucených chyb, Ukrajinka jich měla 41. "Snažila jsem se hrát podle taktiky, co mi řekli trenér a agent podle zápasů, kdy soupeřku viděli. Držela jsem se taktiky, kterou jsem zvládla výborně a nikdo v boxu neměl heart attack (srdeční slabost), co jsme zažívali při té kvaldě," podotkla.

V kvalifikaci Bejlek odvracela ve druhém kole proti Japonce Eně Šibaharaové tři mečboly. O to víc si účast v hlavním turnaji užívá. "Asi jsem byla jednou nebo oběma nohama v hrobě. Nevím, jestli jsem se tím uvolnila, ale kdybych tam těch pár míčků nezvládla, tak tady teď nesedím. Možná jsem si říkala, že už tu nemám být. Vzhledem k tomu, že jsem to ale vybojovala, tak jsem ráda, že tu jsem," řekla Bejlek.

Vítězství hodnotila vysoko, připomněla ale také, že se jí dařilo i vloni na turnaji v Madridu, kde se dostala do osmifinále. "V emocích nevím, jak na to odpovědět, ale asi bych to dala s Madridem spolu," podotkla.

Roland Garros je její oblíbený turnaj. Před třemi roky zde byla mezi juniorkami v semifinále dvouhry, s Lucií Havlíčkovou pak triumfovala ve čtyřhře. "Hraje se mi tady výborně. Vzhledem k tomu, že asi budu vždy antuková hráčka než betonová, tak jsem ráda, že se mi tu daří. Asi to tu řadím nejvýše, vzhledem k tomu, že jsem tu udělala zatím největší výsledek. Zřejmě to u mě bude top grandslam," uvedla Bejlek.

Rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou narazí v dalším kole na Rumunku Jaqueline Cristianovou, nebo Australanku Kimberly Birrellovou. Postup do druhého kola brala za velký impulz do budoucna.

"Znamená to pro mě hodně a to, že mohu hrát s těmi nejlepšími hráčkami, což je výborné. Ale také každý den není posvícení. Další zápas může být jiný a jsem si toho vědoma. Budu se snažit každý zápas předvést to nejlepší, co umím a čeho budu schopná. A uvidíme," doplnila 193. hráčka světa.