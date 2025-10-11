Trofej z Šanghaje zůstane v rodině. Rinderknech v boji o největší titul vyzve bratrance
Medveděv – Rinderknech 6:4, 2:6, 4:6
Medveděv v prvním setu jasně potvrzoval roli favorita. Hned ve třetí hře sebral Rinderknechovi servis čistou hrou a vedení brejku už si udržel. V osmém gamu jediný brejkbol odvrátil a o dvě hry později sadu jasně dopodával.
Naopak druhá sada Rusovi vůbec nevyšla. Poprvé v zápase přišel o servis, následně nedokázal proměnit pět brejkbolů a prohrával už 0:3. Znovu zaváhal v osmém gamu, o podání přišel čistou hrou a Francouz vyrovnal.
I třetí set byl velmi vyrovnaný. Medveděv ani jeden ze tří brejkbolů nevyužil a v závěru na to doplatil. V desátém gamu přišel o servis a Rinderknech se senzačně probojoval do finále. V něm vyzve svého bratrance Vacherota, který dnes přehrál rekordmana Djokoviče.
Rinderknech tak pokračuje v životním turnaji a rodinná pohádka tak pokračuje dál. Francouz přidal už šestou výhru v řadě a připsal si skalpy také světové trojky Alexandera Zvereva, Jiřího Lehečky a Félixe Augera-Aliassimeho.
Výsledky turnaje ATP Masters v Šanghaji
