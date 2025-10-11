Trofej z Šanghaje zůstane v rodině. Rinderknech v boji o největší titul vyzve bratrance

DNES, 15:55
ATP ŠANGHAJ - Daniil Medveděv (29) v semifinále na Masters v Šanghaji roli favorita nepotvrdil a do finále postoupil Arthur Rinderknech (30). Francouzský tenista prodloužil svůj životní turnaj a po výhře 4:6, 6:2, 6:4 zabojuje o největší titul proti svému bratranci Valentinu Vacherotovi, který vyřadil Novaka Djokoviče.
Arthur Rinderknech překvapil Daniila Medveděva (@ ČTK / AP / Andy Wong)

Medveděv – Rinderknech 6:4, 2:6, 4:6

Medveděv v prvním setu jasně potvrzoval roli favorita. Hned ve třetí hře sebral Rinderknechovi servis čistou hrou a vedení brejku už si udržel. V osmém gamu jediný brejkbol odvrátil a o dvě hry později sadu jasně dopodával.

Naopak druhá sada Rusovi vůbec nevyšla. Poprvé v zápase přišel o servis, následně nedokázal proměnit pět brejkbolů a prohrával už 0:3. Znovu zaváhal v osmém gamu, o podání přišel čistou hrou a Francouz vyrovnal.

I třetí set byl velmi vyrovnaný. Medveděv ani jeden ze tří brejkbolů nevyužil a v závěru na to doplatil. V desátém gamu přišel o servis a Rinderknech se senzačně probojoval do finále. V něm vyzve svého bratrance Vacherota, který dnes přehrál rekordmana Djokoviče.

Rinderknech tak pokračuje v životním turnaji a rodinná pohádka tak pokračuje dál. Francouz přidal už šestou výhru v řadě a připsal si skalpy také světové trojky Alexandera Zvereva, Jiřího Lehečky a Félixe Augera-Aliassimeho.

Výsledky turnaje ATP Masters v Šanghaji

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Tomas_Smid_fan
11.10.2025 16:01
And now what?????
No, já chci remízu
Reagovat
com
11.10.2025 16:01
smile
Reagovat

