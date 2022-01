Tsitsipas nedal šanci Sinnerovi a je potřetí v semifinále Australian Open

Stefanos Tsitsipas po loňské sezoně vyřešil dlouhodobě problémy s loktem operací a pochvaloval si, jak nově může používat sval, o kterém ani nevěděl, protože ho podvědomě neaktivoval kvůli ochraně kloubu.



V Melbourne začal hladkou výhrou, proti dalším třem soupeřům se však nadřel. Taylora Fritze v osmifinále udolal dokonce až v pěti setech po obratu z 1-2.



O to více překvapil svým výkonem v dnešním čtvrtfinále proti světové desítce Janniku Sinnerovi. Italského mladíka, jenž letos vyhrál 18 z 19 setů, přehrál nečekaně snadno už po dvou hodinách hry 6-3 6-4 6-2 a vzájemnou bilanci upravil na 3-1. Nemusel odvracet ani jeden brejkbol a sám využil všechny čtyři šance na brejk.



"Věděl jsem, že budu hrát proti skvělému soupeři. Já se během zápasu soustředil jen na své zbraně a fungovalo to líp, než jsem očekával. Povedlo se mi prodat dobře nastavenou taktiku," pochvaloval si Tsitsipas, který zaznamenal 30 winnerů a 28 nevynucených chyb.



Z tempa ho nevykolejila na začátku druhého setu ani dešťová přeháňka, kvůli které pořadatelé zatáhli střechu nad Rod Laver Arenou. "To je součást tenisu. Věděl jsem, že jdu správným směrem. Podmínky se trochu změnili, ale rychle jsme se přizpůsobil," řekl řecký tenista.







"Můj doktor Frank mě určitě sleduje. Nevěřil, že tu budu hrát, nebo že bych se tady mohl dostat nějak daleko. Jsem šťastný, že ho přesvědčuju o opaku. Loket mi opravil optimálně," poděkoval na dálku svému operatérovi.



20letý Sinner promarnil šanci na první grandslamové semifinále v kariéře. Jeho maximem na turnajích velké čtyřky zůstává čtvrtfinále, které si kromě letošního Melbourne zahrál ještě před dvěma lety na Roland Garros.



Tsitsipas postoupil do semifinále Australian Open potřetí v kariéře, když vyrovnal své maximum z let 2019 a 2021. Jediné grandslamové finále si zahrál loni na Roland Garros, kdy neudržel vedení 2-0 proti Novaku Djokovičovi.



"Tyhle těžké zápasy vám pomohou a posunou dál. Ukázalo se to i dnes, kdy jsem využil svých zkušeností. Ale je důležité zůstat pokorný. Jsem v semifinále a věřím, že je to teprve začátek," věří čtvrtý hráč světa.



V semifinále narazí stejně jako před rokem na Daniila Medveděva, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2-6. Ruský tenista ve večerní čtvrtfinálové bitvě přežil mečbol proti Kanaďanu Félixi Augeru-Aliassimemu a podruhé v kariéře utekl ze stavu 0-2 na sety.

• AUSTRALIAN OPEN •

Melbourne, Austrálie, tv. povrch, 75.000.000 australských dolarů

středeční výsledky (26. 1. 2022) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Medveděv (2-Rus.) - Auger-Aliassime (9-Kan.) 6-7(4) 3-6 7-6(2) 7-5 6-4 Tsitsipas (4-Řec.) - Sinner (11-It.) 6-3 6-4 6-2