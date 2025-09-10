Tsitsipas o duševním boji: Stalo se mi několik věcí, o kterých nemáte ani tušení
Podle Tsitsipase jde o směs fyzických i psychických faktorů, které dlouhodobě ovlivňujjí jeho výkony. "Fyzicky se cítím lépe než před dvěma nebo třemi týdny. US Open pro mě bylo těžké, protože jsem na kurt vstoupil s mnoha pochybnostmi, jestli budu konkurenceschopný."
"Ale hodně mě srazily problémy se zády, protože jsem očekával, že na tom budu mnohem lépe. S Altmaierem jsem se musel nechat dvakrát ošetřovat. To ale nebylo všechno. V posledních týdnech se mi stalo mnoho nepříjemných věcí, o kterých nemáte ani tušení," uvedl Tsitsipas pro server sdna.gr.
Problémy se zády jsou dle jeho slov podle všeho chronického rázu. "Snažím se najít způsob, jak se s těmi bolestmi vypořádat. Chodím k celé řadě specialistů a dělám vše pro to, aby se situace zlepšila. Bohužel zatím marně," smutní řecký tenista.
"V trénincích před US Open jsem byl ve skvělé formě, ale jakmile jsem začal hrát soutěžní zápasy, problémy se znovu objevily. Je ale pravdou, že si na kurtu nevěřím, chybí mi jistota a sebevědomí, protože v posledních měsících jsem toho moc nevyhrál," pokračuje Tsitsipas.
"Často se mi stává, že když začnu zápas, už od prvních míčů si nevěřím, a to mě ničí. Pracuju na tom, abych se z toho dostal, ale je to složité."
Tsitsipas se před několika dny stáhl i ze sociálních sítí. "Chci se osvobodit od sociálních médií. Používal jsem je jako způsob, jak uniknout stresu, ale zjistil jsem, že u telefonu trávím hodiny a jen sleduji videa. Odprostit se od nich je otázka duševního zdraví. Chci inspirovat další mladé lidi, aby udělali totéž,“ uzavřel Tsitsipas.
