Turnaj mistrů čeká fantastické finále. Alcaraz zkusí skolit favorizovaného rivala Sinnera
Alcaraz – Sinner | 18:00 SEČ
Carlos Alcaraz si v pátek převzal trofej pro světovou jedničku na konci sezony a o den později byl perfektně připravený na útok na své premiérové finále na Turnaji mistrů. Dvaadvacetiletý Španěl nezaváhal, porazil po vynikajícím výkonu 6:2, 6:4 Félixe Augera-Aliassimeho a vylepšil své osobní maximum na závěrečném vrcholu sezony.
Aktuální lídr žebříčku už posbíral na svůj mladý věk obrovský počet úspěchů, takže je pro něj logicky na každém podniku jediným cílem zisk titulu. Na Turnaji mistrů ale může hodnotit jako pozitivní už postup do finále a nedělní triumf by jen podtrhl jeho nejlepší sezonu kariéry a famózní rok.
Majitel šesti grandslamových trofejí je totiž právě na halových betonech nejvíce zranitelný a obvykle se mu po skončení US Open ve zbytku sezony skoro vůbec nedařilo. Letos je to ale jiné a i v posledních měsících pokračuje ve skvělých výkonech i výsledcích. V neděli absolvuje své teprve druhé kariérní finále na halových akcích ATP, letos v únoru v Rotterdamu si poradil s Alexem de Minaurem.
Ačkoli není na halových betonech tak úspěšný jako jeho největší rival Sinner, měl by nastoupit sebevědomě. Ve finále těch největších turnajů i obecně má totiž výbornou bilanci. Motivací může být i fakt, že jeho legendární krajan Rafael Nadal nikdy nedokázal Turnaj mistrů ovládnout a naposledy se to ze španělských tenistů povedlo Alexovi Corretjovi v roce 1998.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Tokio, US Open, Cincinnati, Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Rotterdam (triumf)
Bilance: 71:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na halových betonech: 10:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 17:3 (kariérní 52:23)
Bilance ve finále: 8:2 (kariérní 24:7)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále), US Open (triumf)
Alcaraz – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 7:4
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: skupina
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Paříž (2. kolo)
Cesta turnajem: De Minaur (7:6, 6:2), Fritz (6:7, 7:5, 6:3), Musetti (6:4, 6:1), Auger-Aliassime (6:2, 6:4)
Jannik Sinner čelil v semifinále svému velmi oblíbenému protivníkovi Alexovi de Minaurovi, který se obvykle v soubojích s těmi nejlepšími trápí. Australan sice v úvodním setu značně vzdoroval, nicméně obhájce titulu nakonec dominanci nastolil a po vítězství 7:5, 6:2 zvládl i 12. vzájemný souboj.
Loni tady předvedl famózní jízdu a v žádném setu neztratil více než čtyři gamy. Letos sice 24letý Ital několik těsnějších setů sehrál, nicméně do finále prošel bez jediného zaváhání na vlastním servisu a může jako první v historii ovládnout Turnaj mistrů bez ztráty podání.
V tomto týdnu absolvuje svůj teprve 12. turnaj v této sezoně, v níž si musel odpykat tříměsíční dopingový trest, a je už podesáté ve finále. To jen potvrzuje jeho neskutečnou výsledkovou i výkonnostní stabilitu. V tomto roce dokázal projít do finále na všech grandslamech i na Turnaji mistrů, což se v rámci jedné sezony povedlo už jen Novakovi Djokovičovi a Rogerovi Federerovi. A teď může jako čtvrtý v tomto století (Lleyton Hewitt, Federer a Djokovič) obhájit titul na Turnaji mistrů.
Finále Turnaje mistrů si zahraje potřetí v kariéře a zároveň třetím rokem po sobě. Předloni v něm jasně prohrál s Djokovičem a jedná se vlastně o jeho poslední nezdar na halových betonech. Od té doby na nich vyhrál všech 30 oficiálních zápasů a v loňském finále v Turíně přemohl Taylora Fritze.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Paříž, Vídeň, Peking, Wimbledon, Australian Open (triumf); US Open, Cincinnati, French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na halových betonech: Paříž, Vídeň (triumf)
Bilance: 57:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na halových betonech: 14:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 18:4 (kariérní 58:36)
Bilance ve finále: 5:4 (kariérní 23:9)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf), US Open (finále)
Sinner – Turnaj mistrů
Kariérní bilance: 14:2
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:1
Generálka: Vídeň (triumf), Paříž (triumf)
Cesta turnajem: Auger-Aliassime (7:5, 6:1), Zverev (6:4, 6:3), Shelton (6:3, 7:6), De Minaur (7:5, 6:2)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede 11:5, včetně exhibicí 11:7. Podmínky na Turnaji mistrů rozhodně hrají do karet Sinnerovi. Ital je kurzovým favoritem, na halových betonech vyhrál už 30 zápasů v řadě a bude mít výhodu domácího prostředí. Sinner má tak jedinečnou šanci snížit manko ve vzájemné bilanci a také náskok největšího rivala v čele žebříčku.
Pokud Sinner v neděli v podmínkách šitých na míru neuspěje, bude nejspíše hodně zklamaný. Na druhou stranu Alcaraz by navzdory zmíněnému mohl mít psychickou výhodu, protože má ve vzájemné bilanci dost solidní náskok a je schopný se svou agresivní hrou Sinnera trápit mnohem víc než zbytek tour. Bude zajímavé sledovat, jak se Alcaraz s rolí outsidera vypořádá. Každopádně nás zřejmě čeká další strhující bitva v rámci nejlepší současné rivality na mužském okruhu.
Nedělní program
INALPI ARENA (od 15:00 SEČ)
1. Heliövaara/Patten (2-Fin./Brit.) - Salisbury/Skupski (5-Brit.)
2. Alcaraz (1-Šp.) - Sinner (2-It.) / nejdříve ve 18:00 SEČ
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Takže dle statistického hlediska analýzy dat minulých a předpovědi dat budoucích budou slavit Vámosáci
Ale ten 1.set s Mínou... no možná máš recht.