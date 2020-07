Turnaj v Lexingtonu přilákal hvězdu. Nový podnik WTA bude hrát Serena Williamsová

WTA Tour se po pětiměsíční přestávce rozběhne 3. srpna na antuce v Palermu. O týden později se bude hrát na stejném podkladu v Praze a zároveň na tvrdém povrchu v Lexingtonu. Tamním pořadatelům přislíbila účast mimo jiné osmatřicetiletá Williamsová, jež se představí na kurtech poprvé od února, kdy pomohla týmu USA k vítězství ve Fed Cupu proti Lotyšsku.

Top Seed Tennis Club is excited to announce that @serenawilliams will be joining the 2020 Top Seed Open! #TSOpenLex #TSTC #Advantageyou @WTA @CrackedRacquets @BGO_KY pic.twitter.com/xSAgAq58jg