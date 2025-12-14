Týden #2: Deset Čechů míří na poslední generálky. Kdo se představí před Australian Open?
Probíhající turnaje (1. týden)
WTA 500 Brisbane | WTA 250 Auckland | ATP 250 Brisbane | ATP 250 Hongkong | United Cup
Nadcházející turnaje (2. týden)
WTA 500 Adelaide | WTA 250 Hobart | ATP 250 Adelaide | ATP 250 Auckland
Kvalifikace Australian Open ženy | Kvalifikace Australian Open muži
22. prosince
11:30 | Entry list WTA 500 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Na jednu z posledních generálek v Adelaide se chystají čtyři hráčky TOP 10 žebříčku, jmenovitě Jessica Pegulaová, úřadující šampionka Madison Keysová, Mirra Andrejevová a Jekatěrina Alexandrovová. Do hlavní soutěže se přihlásily česká jednička Linda Nosková a na chráněný žebříček Markéta Vondroušová. V seznamu pro kvalifikaci figurují Karolína Plíšková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Tereza Valentová.
11:30 | Entry list WTA 250 Hobart (od 12. do 17. ledna)
Sice ne tak kvalitní, ale pořád slušné obsazení nabízí i menší ženský podnik v Hobartu. Do australského města mají dorazit finalistka posledních dvou ročníků a dvojnásobná šampionka Elise Mertensová, Emma Raducanuová a úřadující vítězka McCartney Kesslerová. Hlavní soutěž bude hrát Barbora Krejčíková a kvalifikaci Sára Bejlek.
Divoké karty: Venus Williamsová
11:30 | Entry list ATP 250 Adelaide (od 12. do 17. ledna)
Největší hvězdou v Adelaide měl být bývalý šampion a nejúspěšnější hráč všech dob Novak Djokovič. Srbský rekordman se však odhlásil a turnaj žádného člena TOP 10 žebříčku mít nebude. Nejvýše nasazeným bude 14. muž pořadí Alejandro Davidovich. Na jednu z posledních generálek se přihlásil také Tomáš Macháč, vítěz ročníku 2024 Jiří Lehečka se naopak odhlásil.
Divoké karty: Thanasi Kokkinakis
11:30 | Entry list ATP 250 Auckland (od 12. do 17. ledna)
V Aucklandu budou největšími favority na titul světová osmička Ben Shelton a dvanáctý hráč světa Casper Ruud. Mezi nejvýše nasazenými bude Jakub Menšík a senzační loňský triumf se pokusí zopakovat francouzský veterán Gaël Monfils.
Divoké karty: Gaël Monfils, Stan Wawrinka
12. prosince
15:00 | Entry list Australian Open (od 18. ledna do 1. února)
Celkem 14 českých tenistů má jistou účast v hlavní soutěži Australian Open. V hlavní fázi úvodního grandslamu bude startovat minimálně pět českých mužů, jmenovitě Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Dalibor Svrčina a Vít Kopřiva. Do kvalifikace zasáhne Zdeněk Kolář. Jedním z největších favoritů bude šampion posledních dvou ročníků Jannik Sinner.
Divoké karty: James Duckworth, Patrick Kypson, Yunchaokete Bu, Rinky Hijikata, Kyrian Jacquet
Českých žen bude v hlavním losu minimálně devět. Konkrétně Linda Nosková, Karolína Muchová, Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková (chráněný žebříček), Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a Sára Bejlek. Nechybí samozřejmě ani loňská vítězka Madison Keysová.
Kvalifikace se zúčastní Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Dominika Šalková, Darja Viďmanová, Barbora Palicová a Gabriela Knutsonová.
Divoké karty: Venus Williamsová, Emerson Jonesová, Elizabeth Mandliková, Zarina Dijasová, Priscilla Honová, Talia Gibsonová, Taylah Prestonová, Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová
Seznam přihlášených: Dvouhra muži | Dvouhra ženy | Kvalifikace muži | Kvalifikace ženy
