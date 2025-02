Týden #6: Lehečka a Menšík znají los v Rotterdamu, Macháč se chystá do USA

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (5. týden)

WTA 500 Linec | WTA 250 Singapur | ATP 250 Montpellier

Nadcházející turnaje (6. týden)

WTA 500 Abú Zabí | ATP 500 Rotterdam | ATP 500 Dallas | WTA 250 Kluž

1. února

13:40 | Lehečka a Menšík znají los v Rotterdamu

V sobotu kolem poledne byl rozlosován letošní ročník turnaje ATP 500 v rotterdamské hale. Jiří Lehečka, který v roce 2022 právě v tomto dějišti prorazil na nejvyšší okruh, se v prvním kole utká s Alexeiem Popyrinem a pak může čelit Hubertovi Hurkaczovi. Jakub Menšík změří síly s Alexanderem Bublikem a v případě postupu by mohl vyzvat Alexe de Minaura. Nasazená jednička Carlos Alcaraz začne proti Boticovi van de Zandschulpovi, z TOP 10 startují ještě Daniil Medveděv a Andrej Rubljov.

29. ledna

15:00 | Medveděv přijal divokou kartu do Marseille

Daniil Medveděv senzačně skončil na nedávném Australian Open již ve druhém kole a neobhájil loňskou finálovou účast. Bývalý lídr světového pořadí tak po pouhých dvou odehraných zápasech v této sezoně rozšiřuje svůj únorový program. Ruský tenista přijal divokou kartu na malou halovou akci v Marseille, která se uskuteční od 10. do 16. února. Do francouzského města dorazí po vystoupení na silně obsazené pětistovce v Rotterdamu.

28. ledna

14:20 | Vondroušová dostala divokou kartu do Abú Zabí

Markéta Vondroušová se letos pokouší o návrat po operaci ramene a po vynechání Australian Open by v něm měla pokračovat v příštím týdnu na pětistovce v Abú Zabí. Předloňská šampionka slavného Wimbledonu, která dostala divokou kartu od pořadatelů, se měla původně na kurty vrátit už v tomto týdnu v Linci. Více informací najdete v článku.

14:00 | Entry list WTA 1000 Dubaj (od 16. do 22. února)

Stejně jako na předchozí tisícovce v Dauhá by i na dalším podniku této série na Blízkém východě měly startovat v hlavní soutěži čtyři české tenistky. Do Dubaje se chystají Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková a Markéta Vondroušová. Z TOP 40 žebříčku zatím zrušila účast jen Danielle Collinsová.

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Dauhá (od 17. do 22. února)

Famózní obsazení slibuje mezi tenisty velmi oblíbená akce v katarském Dauhá. Z TOP 10 by měli přijet Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovič, Daniil Medveděv, Alex de Minaur a Andrej Rubljov. Z českých tenistů se přihlásil Jiří Lehečka.

Více informací

14:00 | Entry list ATP 500 Rio de Janeiro (od 17. do 23. února)

Na pětistovce v Rio de Janeiru budou pokračovat v sérii jihoamerických antukových podniků světová dvojka Alexander Zverev a také Holger Rune. Hlavní konkurenci by pro ně měli představovat Lorenzo Musetti, Alejandro Tabilo a domácí teenager Joao Fonseca.

Divoké karty: Joao Fonseca

Více informací

27. ledna

11:55 | Menšík se dostal po odhlášce Sinnera do hlavní soutěže v Rotterdamu

Jakub Menšík doplní v hlavní soutěži nabité pětistovky v rotterdamské hale krajana Jiřího Lehečku. Český teenager byl ještě dnes mezi náhradníky, ale po omluvenkách loňského šampiona Jannika Sinnera a Grigora Dimitrova se do Nizozemska může vydat.

20. ledna

15:30 | Entry list WTA 1000 Dauhá (od 9. do 16. února)

Podle dostupných informací by měly být na první letošní podnik WTA 1000 přihlášeny všechny členky TOP 40 žebříčku vyjma Danielle Collinsové a čerstvé šampionky Australian Open Madison Keysové. Do Dauhá by tedy měly dorazit také Barbora Krejčíková, která stále nezahájila sezonu, Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová a Marie Bouzková. Titul bude obhajovat Iga Šwiateková.

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Delray Beach (od 10. do 16. února)

Taylor Fritz bude obhajovat titul na menší domácí akci v Delray Beach. Kromě šampiona posledních dvou ročníků by měli na Floridu dorazit také Tommy Paul či Kei Nišikori.

Divoké karty: Reilly Opelka

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Marseille (od 10. do 16. února)

Halový podnik v Marseille slibuje z TOP 20 Daniila Medveděva, domácího úřadujícího šampiona Uga Humberta, Huberta Hurkacze a Karena Chačanova. Přijedou také Sebastian Korda, Arthur Fils či objev loňské sezony Giovanni Mpetshi Perricard.

Divoké karty: Daniil Medveděv

Více informací

15:30 | Entry list ATP 250 Buenos Aires (od 10. do 16. února)

V Buenos Aires začne šňůra jihoamerických antukových podniků a hlavními hvězdami v argentinské metropoli budou Alexander Zverev a Holger Rune. Fanoušci budou jistě sledovat i rozjetého brazilského teenagera Joaa Fonsecu. Svůj poslední turnaj v kariéře odehraje domácí Diego Schwartzman.

Divoké karty: Diego Schwartzman

Více informací

11. ledna

17:30 | Entry list WTA 500 Abú Zabí (od 3. do 8. února)

Na pětistovce v Abú Zabí se představí z TOP 10 loňská šampionka Jelena Rybakinová s Darjou Kasatkinovou. V silné konkurenci budou startovat Linda Nosková a na divokou kartu Markéta Vondroušová.

Divoké karty: Markéta Vondroušová, Belinda Bencicová, Caroline Garciaová, Ons Jabeurová

Více informací

17:30 | Entry list ATP 500 Dallas (od 3. do 9. února)

Tomáš Macháč se narozdíl od Lehečky vydá do Spojených států a zúčastní se pětistovky v Dallasu, kde by měl plnit roli jednoho z nasazených hráčů. Do Texasu se chystají také Taylor Fritz, Casper Ruud či Kei Nišikori. Titul bude obhajovat Tommy Paul.

Divoké karty: Trevor Svajda

Více informací

17:30 | Entry list WTA 250 Kluž (od 3. do 9. února)

Kateřina Siniaková by měla být mezi nasazenými na menším halovém podniku v Kluži. V rumunském městě loni kralovala Karolína Plíšková a ve finále porazila Anu Bogdanovou, která pro letošní ročník obdržela jednu z divokých karet. Tu má také domácí hvězda Simona Halepová.

Divoké karty: Ana Bogdanová, Jaqueline Cristianová, Simona Halepová, Elena-Gabriela Ruseová

Více informací