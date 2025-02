Týden #9: Kvitová se vrací po mateřské. V akci budou i Lehečka, Macháč, Menšík a Bouzková

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Probíhající turnaje (8. týden)

WTA 1000 Dubaj | ATP 500 Dauhá | ATP 500 Rio de Janeiro

Nadcházející turnaje (9. týden)

WTA 500 Mérida | ATP 500 Dubaj | ATP 500 Acapulco | WTA 250 Austin | ATP 250 Santiago

21. února

13:30 | Sinner nemůže hrát v Indian Wells ani Miami

Jannik Sinner před pár dny přistoupil na tříměsíční dopingový trest. Aktuální lídr žebříčku tak přijde o velké podniky Masters v Indian Wells a Miami, přičemž na Floridě měl obhajovat titul. Na kurty se vrátí nejdříve na domácí květnové tisícovce v Římě.

14. února

13:45 | Entry listy WTA 1000 a ATP Masters 1000 Indian Wells (od 5. do 16. března)

Na začátku března vypukne v Indian Wells první letošní společná tisícovka. Mezi přihlášenými pro hlavní soutěž ženského turnaje figurují všechny členky TOP 73 žebříčku v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a loňskou šampionkou Igou Šwiatekovou. Startovat by mělo sedm českých tenistek, jmenovitě Barbora Krejčíková, Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková. Krejčíková s Plíškovou by měly v kalifornské poušti zahájit sezonu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Venus Williamsová

Více informací

V mužské části turnaje se nepřihlásil do hlavní soutěže pouze 68. hráč světa Mattia Bellucci a nejspíše bude plnit roli nasazeného v kvalifikaci. Titul se pokusí obhájit Carlos Alcaraz a mezi přihlášenými je i Novak Djokovič. Jannik Sinner se kvůli dopingovému trestu nezúčastní. Z Čechů budou účinkovat nasazení Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou a také Jakub Menšík.

Divoké karty: Joao Fonseca, Learner Tien

Více informací

2. února

13:15 | Entry list WTA 500 Mérida (od 24. února do 2. března)

Na pětistovce v Méridě by mělo startovat sedm členek TOP 30 žebříčku v čele s hráčkami elitní desítky Emmou Navarrovou a Paulou Badosaovou. Do oblíbeného Mexika se chystá Marie Bouzková.

Divoké karty: Anna Kalinská, Sloane Stephensová, Renata Zarazúaová, Zeynep Sönmezová

Více informací

13:15 | Entry list ATP 500 Dubaj (od 24. února do 1. března)

Tradičně skvělé obsazení by měla mít mužská pětistovka v Dubaji. Všichni nasazení v tuto chvíli figurují v TOP 20 pořadí a herní pole vedou Daniil Medveděv, Alex de Minaur, Andrej Rubljov a Grigor Dimitrov. V silné konkurenci by se měl představit Jiří Lehečka.

Více informací

13:15 | Entry list ATP 500 Acapulco (od 24. února do 1. března)

Kromě Dubaje se koná pětistovka také v mexickém Acapulcu a v tuto chvíli jsou přihlášeni z TOP 10 Alexander Zverev, Taylor Fritz, Casper Ruud a Tommy Paul. Jisté místo v hlavní soutěži mají i Tomáš Macháč s Jakubem Menšíkem, pokud se neodhlásí.

Divoké karty: Daniel Altmaier, Rodrigo Pacheco Méndez

Více informací

13:15 | Entry list WTA 250 Austin (od 24. února do 2. března)

Nasazenou jedničkou na menší akci v Austinu bude domácí světová šestka Jessica Pegulaová. Z TOP 50 má v plánu účast už jen Peyton Stearnsová. Obhajobu titulu podnikne Yue Yuan. Na kurty se po mateřské pauze vrací Petra Kvitová, která dostala divokou kartu.

Divoké karty: Petra Kvitová, Diana Šnajderová, Ajla Tomljanovicová, Malaika Rapoluová

Více informací

13:15 | Entry list ATP 250 Santiago (od 24. února do 2. března)

Série jihoamerických antukových turnajů se uzavře v chilském Santiagu. Nasazenou jedničkou bude Francisco Cerúndolo a konkurovat mu budou například domácí Alejandro Tabilo s Nicolásem Jarrym či krajan a loňský vítěz Sebastián Báez.

Divoké karty: Cristian Garín, Marcelo Tomás Barrios Vera, Ignacio Buse

Více informací