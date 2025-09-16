Ukrajinky jsou v semifinále BJK Cupu už po dvouhrách. Španělkám nepomohla ani hlavní opora

DNES, 16:21
Aktuality 0
BJK CUP - Ukrajinské tenistky jsou dalšími semifinalistkami Poháru Billie Jean Kingové a čeká je souboj s obhájkyněmi titulu z Itálie. Při svém debutu na finálovém turnaji nejprestižnější týmové soutěže porazily už po dvouhrách Španělky, když Marta Kosťuková přehrála 7:6, 6:2 Jessicu Bouzasovou a Elina Svitolinová ve šlágru bývalých členek TOP 10 přemohla 5:7, 6:2, 7:5 Paulu Badosaovou.
Profily hráčů (7)
Svitolina Elina
Badosa Paula
Kostyuk Marta
Bouzas Maneiro Jessica
Elina Svitolinová vyhrála šlágr s Paulou Badosaovou (© ČTK / AP / Andy Wong)

Španělsko – Ukrajina 0:2

Souboj mezi Španělskem a Ukrajinou klidně mohl mít opačný výsledek, i když k tomu Španělky neměly tak blízko jako Čína v úterý proti Itálii. Bouzasová nicméně vedla v čínském Shenzhenu v obou setech o brejk. Kosťuková však pokaždé manko zlikvidovala.

Zatímco úvodní dějství se hrálo přes hodinu a skončilo až vítězstvím Ukrajinky 7:3 v tie-breaku, v další sadě Bouzasová úplně odpadla. V životní formě hrající španělská tenistka svou soupeřku v prvním gamu brejkla, avšak v dalším průběhu získala už jen jednu hru.

Už po dvouhrách mohly ukrajinské hráčky slavit i díky Svitolinové. Ta ve šlágru bývalých členek TOP 10 světového hodnocení udolala po dvou hodinách a sedmi minutách Badosaovou, která se představila po dalších zdravotních problémech a poprvé od Wimbledonu.

Badosaová v úvodní sadě odvrátila setbol na vlastním servisu a nakonec šla po 47 minutách do vedení. V rozhodujícím dějství dohnala manko 1:4 a za stavu 5:5 měla brejkbol. Svitolinová jej ale smazala a pak duel ukončila na returnu.

Ukrajinky budou v pátečním semifinále čelit finalistkám posledních dvou ročníků a obhájkyním titulu Italkám. Zbylá dvě čtvrtfinále se uskuteční ve čtvrtek, kdy USA vyzve Kazachstán a Japonsko se střetne s Velkou Británií.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist