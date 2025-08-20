US Open okoření bitva o tenisový trůn. Sinner bude v nevýhodě, rozhodnout může až finále
Alcaraz má šanci vzít si zpět tenisový trůn, na kterém strávil celkem 36 týdnů a naposledy seděl předloni v září. Sinner má na kontě 63 týdnů a v čele žebříčku se vyhřívá nepřetržitě od loňského června.
Brzy by si ale mohli pozice ve světovém pořadí vyměnit. Alcaraz se stal po prvenství na US Open 2022 nejmladší světovou jedničkou a teď může po skončení stejného turnaje kralovat znovu.
Sinner má aktuálně na kontě 11 480 bodů, Alcaraz 9 590. Ital má tedy luxusní náskok téměř dvou tisíc bodů, jenže po odečtení bodů za loňské US Open bude naopak ztrácet. Alcaraz totiž vypadl už ve druhém kole s Boticem van de Zandschulpem (50 bodů), kdežto Sinner obhajuje triumf (2 000 bodů).
To znamená, že při vstupu do posledního grandslamu sezony bude po přičtení 10 bodů za první kolo situace následující: Alcaraz 9 540 bodů, Sinner 9 480 bodů.
Matematika je tedy velmi jednoduchá. Pokud oba skončí ve stejném kole, vrátí se do čela Alcaraz. Sinner zároveň musí uhrát minimálně třetí kolo, aby měl vůbec šanci si trůn uhájit.
Mnohem reálnější je ale přímý souboj o post světové jedničky. Na ten by došlo až ve finále, jelikož jako nasazená jednička a dvojka se Sinner s Alcarazem dříve potkat nemohou.
Boj o post světové jedničky na US Open
1. kolo (10 bodů): Alcaraz 9 550, Sinner 9 490
2. kolo (50 bodů): Alcaraz 9 590, Sinner 9 530
3. kolo (100 bodů): Alcaraz 9 640, Sinner 9 580
Osmifinále (200 bodů): Alcaraz 9 740, Sinner 9 680
Čtvrtfinále (400 bodů): Alcaraz 9 940, Sinner 9 880
Semifinále (800 bodů): Alcaraz 10 340, Sinner 10 280
Finále (1 300 bodů): Alcaraz 10 840, Sinner 10 780
Triumf (2 000 bodů): Alcaraz 11 540, Sinner 11 480
