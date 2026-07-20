Utekla diskvalifikaci, ale titul nezískala. Badosaová kouše krutý konec finále

DNES, 12:03
Aktuality 2
WTA JASY - Paula Badosaová se v semifinále těsně vyhnula diskvalifikaci, ale finále na turnaji WTA v rumunských Jasech nezvládla. Španělská hvězda, která se vezla na dlouhé vítězné vlně, musela souboj o titul s Majar Šarífovou skrečovat.
Profily hráčů
Sherif Mayar
Badosa Paula
Paula Badosaová musela skrečovat finále (© ALEX NICODIM / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Šarífová – Badosaová 6:4, 4:0 / skreč

Badosaová ani ve finále nemusela být. Bývalá světová dvojka v semifinálové bitvě s Tamarou Zidanšekovou ve třetím setu ve vzteku mrštila raketou a jen díky šťastné shodě okolností unikla diskvalifikaci.

Souboj o titul měl proběhnout už v neděli, ale kvůli počasí se uskutečnil až v pondělí dopoledne. Badosaová plnila roli favoritky, ovšem Šarífové dokázala vzdorovat jen v úvodní sadě. V ní dvakrát dohnala manko brejku, nicméně Egypťanka sérii ztracených servisů ukončila a poté si náskok udržela.

Trápení Badosaové na podání pokračovalo i v dalším dějství. Šarífová naopak v každém gamu na vlastním servisu brejkbolovou hrozbu odvrátila a vypracovala si luxusní vedení 4:0. Ten moment už Španělka nebyla schopná pokračovat a zápas zřejmě kvůli vyčerpání i problému s pravou nohou vzdala.

Badosaová tak nenavázala na triumf na podniku WTA 125 v Bastadu a 10. vítězství v řadě nepřidala. Tento počin se naopak podařil Šarífové, jež přijela po prvenství na turnaji WTA 125 ve Francii.

Pro egyptskou antukovou specialistku se jedná o druhý kariérní titul na nejvyšším okruhu, před čtyřmi lety se po skalpu Marie Sakkariové radovala na oranžové drti v Parmě.

Badosaová unikla obrovskému průšvihu

Výsledky turnaje WTA 250 v Jasech

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:15
na lajfku není retired, tak jsem očekával, že se Pavlínce ta diskvalifikace nakonec povedla a vono né. Teď, co je lepší... Zranění je ovšem smutné vždy.
Jinak, vzhledem k tomu, s čím se Pavlína potýká, jsem spíš očekával, že s tenisem praští. Mohla by třeba trénovat...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 12:36
Pavlina ukoncila turnaj MTOckem. :-(
Mayar pripominala mumii s tou ofacovanou nohou... a svetem tenisu leti navrhy na trisetove bitvy na GS... kazdopadne pekny titul pro Egypt... Pavlinka pekny proslov...
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