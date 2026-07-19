Badosaová unikla obrovskému průšvihu, byla krok od diskvalifikace
Incident se odehrál ve třetím setu semifinálového duelu proti Tamarě Zidanšekové. Badosaová po zkaženém smeči ztratila nervy a prudce mrštila raketou směrem za základní čáru. Ta dopadla jen těsně před hlediště, kde seděli diváci. Rozhodčí po krátké konzultaci udělil bývalé světové dvojce pouze varování za nesportovní chování. Zápas tak mohl pokračovat a Španělka nakonec vybojovala postup do finále. Podle dostupných informací nebyl při incidentu nikdo zraněn.
Celá situace však okamžitě vyvolala bouřlivé reakce mezi fanoušky i tenisovými komentátory. Mnozí upozorňovali na podobnost s případem Novaka Djokoviče z US Open 2020, kdy byl Srb diskvalifikován poté, co neúmyslně trefil míčkem čárovou rozhodčí.
Řada fanoušků se shodovala, že Badosaová měla velké štěstí. Zatímco Djokovičův incident měl přímý následek v podobě zásahu rozhodčí, tentokrát raketa nikoho nezasáhla. Právě to bylo podle mnoha názorů hlavním důvodem, proč rozhodčí sáhl pouze k napomenutí. Na sociálních sítích se přesto objevily desítky komentářů tvrdících, že už samotné úmyslné odhození rakety směrem k divákům mělo vést k okamžité diskvalifikaci.
Celé situaci dodává další rozměr nedávný incident z juniorského Wimbledonu. Německá tenistka Ida Wobkerová byla začátkem července okamžitě diskvalifikována poté, co po odhození její raketa doskočila do hlediště. Přestože tehdy nebylo zřejmé, zda někoho zasáhla, rozhodčí neváhal a utkání ukončil.
Badosaová tak může mluvit o velkém štěstí. Místo předčasného konce turnaje pokračovala v boji o titul. Její emotivní zkrat ale znovu otevřel debatu o tom, zda se podobné situace na profesionálním okruhu neposuzují příliš rozdílně a zda by pravidla neměla být v otázce bezpečnosti diváků jednotnější.
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Alebo: kto do teba kameňom, ty doňho raketou.
Alebo: kto z vás je bez viny, nech prvý hodí raketou. Badosa je prvá bez viny