Utekla diskvalifikaci, ale titul nezískala. Pro Badosaovou skončilo finále krutě
Šarífová – Badosaová 6:4, 4:0 / skreč
Badosaová ani ve finále nemusela být. Bývalá světová dvojka v semifinálové bitvě s Tamarou Zidanšekovou ve třetím setu ve vzteku mrštila raketou a jen díky šťastné shodě okolností unikla diskvalifikaci.
Souboj o titul měl proběhnout už v neděli, ale kvůli počasí se uskutečnil až v pondělí dopoledne. Badosaová plnila roli favoritky, ovšem Šarífové dokázala vzdorovat jen v úvodní sadě. V ní dvakrát dohnala manko brejku, nicméně Egypťanka sérii ztracených servisů ukončila a poté si náskok udržela.
Trápení Badosaové na podání pokračovalo i v dalším dějství. Šarífová naopak v každém gamu na vlastním servisu brejkbolovou hrozbu odvrátila a vypracovala si luxusní vedení 4:0. Ten moment už Španělka nebyla schopná pokračovat a zápas zřejmě kvůli vyčerpání i problému s pravou nohou vzdala.
Badosaová tak nenavázala na triumf na podniku WTA 125 v Bastadu a 10. vítězství v řadě nepřidala. Tento počin se naopak podařil Šarífové, jež přijela po prvenství na turnaji WTA 125 ve Francii.
Pro egyptskou antukovou specialistku se jedná o druhý kariérní titul na nejvyšším okruhu, před čtyřmi lety se po skalpu Marie Sakkariové radovala na oranžové drti v Parmě.
Badosaová unikla obrovskému průšvihu
Komentáře
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Jinak, vzhledem k tomu, s čím se Pavlína potýká, jsem spíš očekával, že s tenisem praští. Mohla by třeba trénovat...
Mayar pripominala mumii s tou ofacovanou nohou... a svetem tenisu leti navrhy na trisetove bitvy na GS... kazdopadne pekny titul pro Egypt... Pavlinka pekny proslov...