Utrápený Djokovič. S outsiderem ztratil set a na US Open přežil další fyzickou bitvu
Djokovič – Svajda 6:7, 6:3, 6:3, 6:1
Na US Open hraje Djokovič svůj první turnaj po nezdaru v semifinále Wimbledonu a zápasové manko je patrné hlavně ve fyzické kondici. Ta rozhodně není ideální. V úvodním kole musel snášet vysokou vlhkost v rámci večerního programu a nechal si v souboji s Learnerem Tienem ošetřovat puchýř na palci u nohy.
Proti Svajdovi se zase trápil ve vysoké teplotě pod pálícím sluncem a hlavně v úvodní polovině utkání to s ním nevypadalo vůbec dobře. S kvalifikantem a až 145. mužem pořadí dokonce ztratil první set v tie-breaku. Djokovič se nehýbal dostatečně rychle, u spousty míčů byl pozdě a Svajda na svůj setbol vypálil dělový bekhend, který Djokovič do kurtu nevrátil.
Od začátku druhé sady šel ale výkon srbského rekordmana nahoru a centrální dvorec Arthura Ashe se postupně zahaloval do stínu. To rodákovi z Bělehradu dost pomohlo. Ve zbytku zápasu už byl jasně lepší, kdežto o 16 let mladší Svajda začal fyzicky čím dál tím víc odpadat a zřejmě bojoval s problémem s levým stehnem.
Jedinou další komplikaci už Djokovič řešil jen za stavu 1:3 ve třetí sadě. Svajda se ale vyházel, brejk nepotvrdil a prohrál osm gamů v řadě. Obrovský náskok favorita už dohnat nedokázal.
V sezoně 2023 si Djokovič zahrál finále na všech čtyřech grandslamech a tři z nich vyhrál, včetně US Open. Od té doby ale na prvenství na podnicích velké čtyřky pořád čeká a stále se 25. kouskem neodpoutal od Margaret Courtové v historických tabulkách.
Také svůj 19. kariérní start na US Open dotáhl do třetího kola. V této fázi neuspěl pouze při úvodních dvou účastech v letech 2005-06 a ještě loni po porážce s Alexeiem Popyrinem.
Dalším protivníkem jednoho z největších favoritů a čtyřnásobného šampiona bude britský tenista Norrie, nebo Argentinec Comesaňa.
