Utrápený Djokovič. S outsiderem ztratil set a na US Open přežil další fyzickou bitvu

DNES, 20:31
US OPEN - Novak Djokovič (38) není na letošním US Open v optimální kondici, ale opět fyzicky předčil mnohem mladšího protivníka. Srbský rekordman, který už dva roky čeká na rekordní 25. grandslamový titul, zdolal ve druhém kole 6:7, 6:3, 6:3, 6:1 outsidera ze druhé stovky žebříčku Zacharyho Svajdu (22). Ve třetím kole narazí na Camerona Norrieho, nebo Francisca Comesaňu.
Djokovič Novak
Svajda Zachary
Novak Djokovič přežil další fyzickou bitvu (© SARAH YENESEL / EPA / Profimedia)

Djokovič – Svajda 6:7, 6:3, 6:3, 6:1

Na US Open hraje Djokovič svůj první turnaj po nezdaru v semifinále Wimbledonu a zápasové manko je patrné hlavně ve fyzické kondici. Ta rozhodně není ideální. V úvodním kole musel snášet vysokou vlhkost v rámci večerního programu a nechal si v souboji s Learnerem Tienem ošetřovat puchýř na palci u nohy.

Proti Svajdovi se zase trápil ve vysoké teplotě pod pálícím sluncem a hlavně v úvodní polovině utkání to s ním nevypadalo vůbec dobře. S kvalifikantem a až 145. mužem pořadí dokonce ztratil první set v tie-breaku. Djokovič se nehýbal dostatečně rychle, u spousty míčů byl pozdě a Svajda na svůj setbol vypálil dělový bekhend, který Djokovič do kurtu nevrátil.

Od začátku druhé sady šel ale výkon srbského rekordmana nahoru a centrální dvorec Arthura Ashe se postupně zahaloval do stínu. To rodákovi z Bělehradu dost pomohlo. Ve zbytku zápasu už byl jasně lepší, kdežto o 16 let mladší Svajda začal fyzicky čím dál tím víc odpadat a zřejmě bojoval s problémem s levým stehnem.

Jedinou další komplikaci už Djokovič řešil jen za stavu 1:3 ve třetí sadě. Svajda se ale vyházel, brejk nepotvrdil a prohrál osm gamů v řadě. Obrovský náskok favorita už dohnat nedokázal.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V sezoně 2023 si Djokovič zahrál finále na všech čtyřech grandslamech a tři z nich vyhrál, včetně US Open. Od té doby ale na prvenství na podnicích velké čtyřky pořád čeká a stále se 25. kouskem neodpoutal od Margaret Courtové v historických tabulkách.

Také svůj 19. kariérní start na US Open dotáhl do třetího kola. V této fázi neuspěl pouze při úvodních dvou účastech v letech 2005-06 a ještě loni po porážce s Alexeiem Popyrinem.

Dalším protivníkem jednoho z největších favoritů a čtyřnásobného šampiona bude britský tenista Norrie, nebo Argentinec Comesaňa.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

8
Přidat komentář
pantera1
27.08.2025 20:45
Ho jen ty první kola nebaví. Jak bude postupovat , tak hnedle pookřeje
Reagovat
Dovodo6
27.08.2025 20:36
Jinak ten Švejk nebo jak se jmenoval, nehrál vůbec špatně
Reagovat
JLi
27.08.2025 20:39
Je to Švajda, typické příjméní Valachů, nějaký jeho děděk od nás zdrhl.
Reagovat
Dovodo6
27.08.2025 20:40
Talent, chválím ho. Takový podobný styl jako Norrie
Reagovat
Trojchyba_Mat
27.08.2025 20:35
Comesaňa ho zničí a konečně se nám vrátí VvT
Reagovat
Dovodo6
27.08.2025 20:34
Psi štěkajů, a Djokovič ide ďalej
Reagovat
JLi
27.08.2025 20:33
Ondro, netrapte se tak, kluci to rozjeli, ale Djok jim ještě zavaří, nebojte.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.08.2025 20:34
já se netrápim, on se trápil
Reagovat

