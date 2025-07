Už jsem pomalu kupoval letenky na dovolenou, smál se Menšík. Třetí kolo bere jako úspěch

Jakub Menšík (19) označil postup do 3. kola Wimbledonu za úspěch, nechce se jím ale nechat uchlácholit. Maximum na turnaji v All England Clubu si vylepšil po výhře 6:4, 3:6, 6:4, 7:6 nad Američanem Marcosem Gironem (27). V rozhovoru s novináři řekl, že se na trávě cítí stále jistěji a zavzpomínal i na to, jak si v dětství udělal repliku wimbledonské trofeje.

"Je to krásné. Už třetí kolo je úspěch. Cíle jsou ale samozřejmě výš, ještě nechci končit. Hodlám takové výkony předvádět dál," uvedl Menšík.

Duel proti 45. hráči světa Gironovi zahájil úspěšným prvním setem, ve druhém ale nedokázal uspět na returnu a Giron srovnal. Ve třetí sadě prostějovský rodák rychle přišel o servis a prohrával 1:3. "Hned po zápase jsem trenérovi říkal, že v zápasech na tři vítězné sety se momentum zápasu tolikrát změní. Ze začátku jsem byl nahoře já, pak do půlky třetího setu on. Když jsem prohrával 1:3, myslel jsem si, že už si pomalu můžu objednat letenku na dovolenou," popsal Menšík

Mega Mensik



19-year-old Jakub Mensik defeats Marcos Giron 6-4, 3-6, 6-4, 7-6(4) to become the youngest Czech player to reach the Gentlemen's singles 3R at #Wimbledon since 2005. pic.twitter.com/ye7gsbePrc — Wimbledon (@Wimbledon) July 3, 2025

Nakonec třetí set otočil a stejně tak i čtvrtý, v němž ztrácel s mankem brejku 4:5. "Fakt je to hodně mentálně náročné a já dokázal udržet skvěle koncentraci," cenil si Menšík.

Svěřenec trenéra Tomáše Josefuse také pozoruje herní posun na travnatém povrchu. Ve Wimbledonu hraje podruhé. "Kdybych s ním (Gironem) hrál vloni, asi bych to nezvládl, protože si na trávu pořád zvykám a s každým dalším zápasem je to lepší. Od trávy nikdy nevíte, co čekat. Někdy můžete uklouznout, jindy musíte běhat za míči a nevíte, jestli můžete doklouznout, a někdy se taky můžete zabít. Musíte být velmi opatrní," řekl Menšík.

Místo tradiční kšiltovky hraje v Londýně s čelenkou. "Chtěl jsem nějakou změnu. Tahle retro kolekce Adidasu je pro mě asi jedna z nejhezčích, jakou udělal, a vyrobili k ní i tyto retro čelenky. Tak jsem si říkal, že když už, tak už," uvedl Menšík. "Zkoušel jsem si to v prvním kole před zrcadlem a vypadalo to docela dobře. Tak jsem si říkal, že je to v pohodě a účel to splní, že mi nebude kapat pot do očí. Vypadá to cool, vypadá to retro. Takže je to změna a perlička k outfitu," podotkl.

Statistiky zápasu (@ Enetpulse)

Zavzpomínal také na příběh z dětství, když si předělal trofej z dětského turnaje na wimbledonskou. "Byla to nějaká trofej, která jí byla hodně podobná. Byla malá asi pár centimetrů, ale podobala se trošku wimbledonské trofeji. Byla červená, podle mě to byla trofej za 16. místo v mini tenisu. Akorát jsem přelepil nálepky, že to vypadá jako zlaté a napsal jsem tam Wimbledon. To je vše. Udělal jsem si wimbledonskou trofej a pak machroval, že jsem vyhrál Wimbledon," řekl s úsměvem Menšík.

V dalším kole se utká s turnajovou dvaadvacítkou Italem Flaviem Cobollim. S ním hrál jen před dvěma lety na challengeru v Helsinkách a zvítězil 7:5, 7:6. "Jsme velmi dobří přátelé a je jedním z kluků na okruhu, se kterými se hodně bavím. Zatím má opravdu dobrou sezonu. Jsme ve třetím kole grandslamu a je tu nejlepších 32 hráčů na světě. Bude to čím dál těžší a těžší," doplnil Menšík.