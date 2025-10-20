Valentová po životním finále v Ósace vylétla o 21 pozic. Má na dosah TOP 50
Valentová je bezpochyby Češkou, která letos zaznamenala největší progres. Loňskou sezonu zakončila na 261. místě a v této letošní letí rapidně vzhůru. Napříč všemi okruhy si připsala skvělých 50 vítězství a pouhých 12 porážek. Ovládla dva podniky ITF, vyhrála akce WTA 125 v Gradu a v Portu, přes kvalifikaci prošla do druhého kola French Open a US Open a zahrála si semifinále dvěstěpadesátky v Praze.
Vše korunovala minulý týden postupem do svého největšího finále v Ósace, kde padla až po třísetové bitvě s Leylah Fernandezovou. Právě tento úspěch ji v žebříčku vystřelil o 21 míst a už je velmi blízko TOP 50. Přesto je až českou sedmičkou.
Před ní jsou Linda Nosková (17. na žebříčku WTA), Karolína Muchová (21.), Markéta Vondroušová (34.), Barbora Krejčíková (36.), Marie Bouzková (41.) a Kateřina Siniaková (46.).
Ještě větší skok v žebříčku zaznamenaly Julie Štruplová a Jana Kovačková. První jmenovaná ovládla podnik W35 v Itálii a posunula se o 38 míst na 505. příčku, mladší z talentovaných sester poskočila ještě o dvě místa víc a je 548. na světě. Největší skok má za sebou ale Julie Paštiková, která vyletěla o 193 pozic a je na svém kariérním maximu 585. místě.
Karolína Muchová opět po týdnu vypadla z top-20 ale může se tam zase vrátit pokud v Tokiu uhraje nějakej slušnej výsledek ...
Hlavně ať zůstane zdravá, to je nejvíc.