Valentová po životním finále v Ósace vylétla o 21 pozic. Má na dosah TOP 50

DNES, 08:50
Tereza Valentová (18) má za sebou senzační jízdu na turnaji v japonské Ósace, kde se z kvalifikace probojovala až do svého premiérového finále na hlavním okruhu WTA. Česká teenagerka díky tomu poskočila v žebříčku o 21 pozic a je 57. hráčkou světa. Polepšily si i další české hráčky.
Tereza Valentová se po životním turnaji přiblížila TOP 50 (@ MARUYAMA, Kohei / AFLO / Profimedia)

Valentová je bezpochyby Češkou, která letos zaznamenala největší progres. Loňskou sezonu zakončila na 261. místě a v této letošní letí rapidně vzhůru. Napříč všemi okruhy si připsala skvělých 50 vítězství a pouhých 12 porážek. Ovládla dva podniky ITF, vyhrála akce WTA 125 v Gradu a v Portu, přes kvalifikaci prošla do druhého kola French Open a US Open a zahrála si semifinále dvěstěpadesátky v Praze.

Vše korunovala minulý týden postupem do svého největšího finále v Ósace, kde padla až po třísetové bitvě s Leylah Fernandezovou. Právě tento úspěch ji v žebříčku vystřelil o 21 míst a už je velmi blízko TOP 50. Přesto je až českou sedmičkou.

Před ní jsou Linda Nosková (17. na žebříčku WTA), Karolína Muchová (21.), Markéta Vondroušová (34.), Barbora Krejčíková (36.), Marie Bouzková (41.) a Kateřina Siniaková (46.).

Ještě větší skok v žebříčku zaznamenaly Julie Štruplová a Jana Kovačková. První jmenovaná ovládla podnik W35 v Itálii a posunula se o 38 míst na 505. příčku, mladší z talentovaných sester poskočila ještě o dvě místa víc a je 548. na světě. Největší skok má za sebou ale Julie Paštiková, která vyletěla o 193 pozic a je na svém kariérním maximu 585. místě.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
tommr
20.10.2025 12:07
Tereza Valentová se dere nezadržitelně nahoru. Zastavit jí můžou jen zdravotní problémy. Škoda že musela odstoupit z Guangzhou protože si tam mohla zajistit posun do top-50. Snad to není nic vážnýho a ještě jí letos někde uvidíme hrát ...
Karolína Muchová opět po týdnu vypadla z top-20 ale může se tam zase vrátit pokud v Tokiu uhraje nějakej slušnej výsledek ...
jih
20.10.2025 11:44
No jo, tak příští rok obhajoby ukážou. Jednosezónních komet už bylo dost.
Serpens
20.10.2025 11:48
Jednosezónní komety jsou obvykle záležitosti dvou tří turnajů. Například superstar Mboko. Terka se zlepšuje konstatně a dlouhodobě, takže jsem si jistý, že tohle není ten případ. Samozřejmě postup žebříčkem se od ledna zpomalí. TOP 30 jí ale klidně věřím.
Carter
20.10.2025 12:37
Podľa mňa ešte minimálne prvých 5 mesiacov v 2026 pôjde hore aj keď nebude chcieť ... Tie obhajoby z ITF turnajov sú minimálne a najviac bodov tam má tusim za French open a aj to iba za druhé kolo (plus kvalda)
tommr
20.10.2025 13:41
jj až do FO 2026 obhajuje celkem 254 bodů což by mohla teoreticky zvládnout jedním povedeným turnajem. Větší obhajoby začnou až počínaje FO 2026 a tou dobou už by mohla být Tereza pevně usazená v top-20 ...
Serpens
20.10.2025 14:01
TOP 20 v červnu... to nějak nezapadá do tvých obvykle přehnaně skeptických predikcí Takhle vysoko ji netipuju ani já, maximálně na konci roku.
frenkie57
20.10.2025 14:14
Tommr se nějak rozjel. Já bych jí viděl střízlivým okem tak nějak kolem top30-35.
Hlavně ať zůstane zdravá, to je nejvíc.
Serpens
20.10.2025 14:17
Tak tak
Carter
20.10.2025 12:33
Jej najväčšia obhajoba je 181 bodov z Osaky, to nie je nič hrozné. Hlavne keď bude hrať teraz väčšie turnaje kde jedna/dve výhry sú bodovo výhodnejšie ako tituly z ITF
Serpens
20.10.2025 11:27
Já bych taky raději se vyhýbal tomu slovu životní, ať se tady něco nezakřikne
