Valentová po životním skalpu: Měla jsem strašné nervy, je to pro mě něco neskutečného

Tereza Valentová brala středeční vítězství na turnaji Livesport Prague Open nad druhou nasazenou Slovenkou Rebeccou Šramkovou (28) jako zatím největší milník v kariéře. Po triumfu 7:6, 7:5 se v 18 letech probojovala poprvé na okruhu WTA do čtvrtfinále. V rozhovoru s novináři řekla, že navzdory sedmému odehranému zápasu v posledních devíti dnech má stále dost sil. Uspět chce ve Stromovce i příště proti Francouzce Jessice Ponchetové.

"Je to super a pro mě něco neskutečného. Je to teď takový můj největší milník. Rebecca hrála výborně, byl to strašně těžký zápas. Jsem ráda, že jsem se vyrovnala s těmi podmínkami a že jsem ho nakonec takhle hezky zvládla," uvedla Valentová.

Nad 34. hráčkou světa Šramkovou zvítězila po více než dvou hodinách a připsala si první výhru nad tenistkou ze světové čtyřicítky. "Měla jsem strašné nervy. Nehrálo se úplně hezky. S tím větrem to bylo pro nás obě těžké," řekla Valentová. Viděla, jak se Šramková občas rozčilovala. "Já jsem ale spíš soustředila pořád na sebe. Snažila jsem se na ni nekoukat, abych se soustředila a pokračovala ve své hře," podotkla.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V prvním setu odvrátila dva setboly a ve druhém uspěla díky brejku v 11. hře. Ocenila i podporu domácích fanoušků. "Byli skvělí, já je úplně miluju. Hnali nás obě, ale hlavně mě. Strašně bych jim za to chtěla poděkovat a doufám, že zase přijdou," uvedla. "Po mečbolu to byla strašná úleva. Spadlo to ze mě a zase jsem měla husinu," líčila.

Po utkání se fotila s fanoušky a rozdala řadu podpisů. "Nemyslím, že jsem velká hvězda, to jsou tady stokrát větší. Třeba ale jednou budu. Je to skvělé a mám radost, že mi fandí, takže já jim to takhle oplatím," řekla Valentová.

Přestože na turnaj v Praze přicestovala na poslední chvíli po triumfu v Portu a sehrála sedmý zápas za posledních devět dní, cítí se fit. "Musím zaklepat, že zatím vše v pohodě. Zase si odpočinu, dobře se vyspím, najím se a udělám regeneraci," řekla Valentová, která opět nastoupila s obvázanou nohou. "To už je spíš prevence. Jsem ráda, že drží."

Posun do TOP 100?

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros by se mohla také posunout v novém žebříčku WTA poprvé do první stovky. Po středeční výhře figuruje v živém pořadí na 97. místě.

"Asi bych tomu (před začátkem sezony) nevěřila. Jak už říkal trenér, tak jsme vůbec netušili, že bych mohla bojovat o hlavní soutěž na US Open. To bylo ze začátku úplně nereálné. Jsem ráda, že to takhle jde, ale chci jet pořád stejně. Stoupat výš a výš, soustředit se na svoji hru, abych ji posouvala a abych byla zdravá," uvedla svěřenkyně kouče Libora Salaby.

Ve čtvrtfinále narazí na 162. hráčku světa Ponchetovou, která dnes vyřadila jinou Češku Barboru Palicovou. "Soupeřka je velice kvalitní, malilinko ji znám. Všechno je hratelné a vždy budou nějaké šance. Budu si to zase chtít užít, bojovat o každý balon a zkusím předvést co nejlepší hru. Doufám, že to vyjde," řekla Valentová.