Valentová semifinále nečekala. Kdo by to řekl? Překvapuju sama sebe, svěřila se

Tereza Valentová (18) překvapuje vystoupením na Livesport Prague Open sama sebe. Zatímco vloni na domácím turnaji kvůli zranění nehrála a sledovala zápasy jen z tribuny, ve čtvrtek se probojovala po vítězství nad Francouzkou Jessikou Ponchetovou 6:2, 6:0 do premiérového semifinále na okruhu WTA. Novinářům řekla, že má po osmé výhře v deseti dnech stále dost sil, k čemuž jí pomáhají i fanoušci.

"Upřímně se tu trochu překvapuju. Nečekala jsem, že bych mohla dojít až do semifinále a znamená to pro mě hodně. Vždyť kdo by to řekl? Vloni tu dělám sociální sítě a tenhle rok jsem v semifinále. Nechápu to. Jsem za to hrozně ráda a vděčná, že zase mohu hrát takto výborné zápasy," uvedla Valentová.

Dvojnásobná vítězka loňské juniorky na Roland Garros, která ve 2. kole vyřadila nasazenou dvojku Slovenku Rebeccu Šramkovou, povolila dnes 162. hráčce světa Ponchetové jen dva úvodní gamy. Poté získala zbývajících 12 her a soupeřce nadělila ve druhém setu "kanára".

"Jessika je velice kvalitní hráčka a nečekala jsem, že bych mohla vyhrát v uvozovkách takhle suše. Nebylo to tak snadné, jak se zdá. Výsledek neodpovídá tomu, jak hra vypadala. Jsem ale s dnešním výkonem celkem spokojená. Hrálo se mi o něco lépe než předešlé zápasy. Nefoukal ani tolik vítr," řekla Valentová a žertovala, že snídala vločky s bílým jogurtem. "Asi zázračná snídaně," podotkla s úsměvem.

I když na turnaj dorazila na poslední chvíli a v závěru minulého týdne ještě triumfovala na challengeru v Portu, cítí se fit. Vděčí za to i fanouškům. "Určitě tam nějaká únava bude, ale já se ji snažím nevnímat. Fanoušci mě ženou tak dopředu, že si na to v zápase ani nevzpomenu. Regeneruju, spím a dělám pro to, co můžu. Chci v tom pokračovat a doufám, že mě to nezastaví," řekla Valentová.

Po čtvrteční výhře si definitivně zajistila v novém žebříčku WTA umístění v první stovce. V živém pořadí jí patří 91. místo. "Znamená to pro mě momentálně nejvíc. Jsem strašně ráda, že jsem si splnila cíl a budu se snad dostávat na grandslamech do hlavních soutěží. Samozřejmě ale chceme ještě výš. Budu na tom dál pracovat," uvedla Valentová.

Při ohlédnutí za tím, který zápas jí letos nejvíce pomohl, zmínila utkání 2. kola na Roland Garros s pozdější vítězkou Američankou Coco Gauffovou. "Tam jsem si potvrdila, že s těmi holkami mohu hrát. Musím ještě vylepšit několik věcí, abych jim byla schopná úplně konkurovat, a když tak je i porazit. Když ale budu makat, zlepšovat se a zůstanu zdravá, tak by to někdy mohlo vyjít. Nakoplo mě také finále kvalifikace ve Wimbledonu." Zápas s Ruskou Anastasijou Zacharovovou prohrála, ačkoliv vedla 5:1 ve třetím setu.

V boji o finále v Praze se Valentová utká v pátek s krajankou Marií Bouzkovou, nebo Američankou Ann Liovou. "Je mi to upřímně jedno, kdo bude stát na druhé straně. Beru to jako další soupeřku a soustředím se sama na sebe," prohlásila Valentová.