Valentová v Ósace slaví největší výhru kariéry. Po další demolici postoupila do čtvrtfinále

DNES, 08:03
WTA ÓSAKA - Tereza Valentová (19) na turnaji WTA 250 v Ósace pokračuje ve skvělých výkonech a včetně kvalifikace vyhrála už čtvrtý duel. Česká teenagerka v osmifinále překvapila skalpem 21. hráčky světa Elise Mertensové (29), kterou smetla 6:4, 6:1 a po největší výhře kariéry podruhé postoupila do čtvrtfinále na hlavním okruhu. Do hry dnes vstoupí ještě Marie Bouzková (27).
Valentova Tereza
Mertens Elise
Tereza Valentová v Ósace postoupila do čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Valentová Mertensová 6:4, 6:1

Valentová měla v osmifinále japonské dvěstěpadesátky pomalejší rozjezd a hned v úvodní hře ztratila servis. Mertensové se až do stavu 4:2 dařilo českou naději přehrávat a potvrzovala roli favoritky.

Už v šestém gamu měla Valentová svůj první brejkbol, ten ještě nevyužila, ale o dvě hry později soupeřce poprvé prolomila podání, srovnala a rozjela se. Úvodní dějství otočila ziskem čtyř gamů v řadě a ani ve druhém dějství nezastavovala.

Od stavu 1:1 už Belgičance nic nepovolila. Pouze v posledním gamu musela zřejmě kvůli lehké nervozitě odvrátit dva brejkboly, to se jí naštěstí povedlo a následně proměnila hned první mečbol.

Pro Valentovou skalp 21. hráčky světa největším vítězstvím kariéry a podruhé postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. Dosud největší výhrou pro ni byl úspěch proti Slovence Rebecce Šramkové, kterou vyřadila cestou do semifinále domácího turnaje v Praze.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O pátou výhru v řadě a druhý postup mezi čtyřku nejlepších na hlavním okruhu se utká proti turnajové šestce Olze Danilovičové ze Srbska. V Japonsku si o čtvrtfinále zahraje i Marie Bouzková, kterou čeká nebezpečná Švýcarka Viktorija Golubicová.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Serpens
16.10.2025 08:07
Terka Valentová nepřestává udivovat - rovnoměrně a postupně navyšuje svůj dosah, koho dokáže porazit, a teď už to odnesla i jednadvacátá hráčka světa, a to pravděpodobně demolicí (neviděl jsem však)

Na začátku sezóny byla 250tá hráčka světa a snažila si nahrát body na W75. Už tehdy jsem trnul u jejích zápasů a strašně jí přál cestu vzhůru. Ale, že bude na konci sezóny porážet Mertensovou a útočit na TOP50, jsem fakt nečekal.

Nezbývá, než tomuto tenisovému diamantu přát pevné zdraví, o zbytek se už Terka postará
