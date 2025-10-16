Valentová v Ósace slaví největší výhru kariéry. Po další demolici postoupila do čtvrtfinále
Valentová Mertensová 6:4, 6:1
Valentová měla v osmifinále japonské dvěstěpadesátky pomalejší rozjezd a hned v úvodní hře ztratila servis. Mertensové se až do stavu 4:2 dařilo českou naději přehrávat a potvrzovala roli favoritky.
Už v šestém gamu měla Valentová svůj první brejkbol, ten ještě nevyužila, ale o dvě hry později soupeřce poprvé prolomila podání, srovnala a rozjela se. Úvodní dějství otočila ziskem čtyř gamů v řadě a ani ve druhém dějství nezastavovala.
Od stavu 1:1 už Belgičance nic nepovolila. Pouze v posledním gamu musela zřejmě kvůli lehké nervozitě odvrátit dva brejkboly, to se jí naštěstí povedlo a následně proměnila hned první mečbol.
Pro Valentovou skalp 21. hráčky světa největším vítězstvím kariéry a podruhé postoupila do čtvrtfinále turnaje WTA. Dosud největší výhrou pro ni byl úspěch proti Slovence Rebecce Šramkové, kterou vyřadila cestou do semifinále domácího turnaje v Praze.
O pátou výhru v řadě a druhý postup mezi čtyřku nejlepších na hlavním okruhu se utká proti turnajové šestce Olze Danilovičové ze Srbska. V Japonsku si o čtvrtfinále zahraje i Marie Bouzková, kterou čeká nebezpečná Švýcarka Viktorija Golubicová.
Na začátku sezóny byla 250tá hráčka světa a snažila si nahrát body na W75. Už tehdy jsem trnul u jejích zápasů a strašně jí přál cestu vzhůru. Ale, že bude na konci sezóny porážet Mertensovou a útočit na TOP50, jsem fakt nečekal.
Nezbývá, než tomuto tenisovému diamantu přát pevné zdraví, o zbytek se už Terka postará