Varování pro Djokoviče! Tentokrát jdu vyhrát, bude to jiné, hlásí Musetti před odvetou
Musetti a Djokovič se potkali už 10krát. A vzájemná bilance hraje v jasný prospěch srbského rekordmana, který zvládl posledních šest soubojů a s talentovaným Italem padl jen po obrovské bitvě v roce 2023 na antukovém Masters v Monte Carlu.
Na tvrdých površích vede Djokovič 4:0. Ovšem v posledním duelu v závěru loňské sezony ve finále v Aténách už bylo patrné, že se Musetti v předchozím roce na betonech výrazně zlepšil a mohl by nejúspěšnějšímu hráči všech dob pořádně zatápět i mimo oblíbenou antuku.
Musetti podle svých slov půjde do dalšího souboje s jiným mentálním nastavením. "Musím před dalším zápasem s Djokovičem změnit své myšlení. V minulosti mi chyběl ten závěrečný tah na branku a asi jsem neměl skutečnou víru, že můžu vyhrát. Teď si myslím, že by to mohlo být jinak. Další zápas nechci jen odehrát, ale chci ho vyhrát," uvedl Musetti na tiskové konferenci.
Zároveň si však uvědomuje, že ho čeká pořádně složitý pokus o úspěšnou odvetu. "Hrát proti Novakovi je vždycky výzva. Hlavně tady v Melbourne, kde už tolikrát zvítězil. Doufám, že se mi podaří odveta, protože naposledy v Aténách jsem byl velmi blízko," připomněl finálovou porážku 6:4, 3:6, 5:7.
A co dělá Djokoviče tak těžkým protivníkem? "Samozřejmě se známe dost dobře. Je to prostě velký hráč a šampion. Je schopný najít cestu ven ze složitých situací, umí pozvednout svou výkonnost a nikdy se nevzdává."
Musetti má v Melbourne Parku výbornou formu a v posledních dvou kolech skolil Tomáše Macháče v pětisetové bitvě a zničil člena TOP 10 Taylora Fritze. Výborně si ale vede i Djokovič. "Bude velmi těžké ho porazit. Stále neztratil set a bude odpočatý, protože nemusel hrát osmifinále."
Musetti – Djokovič | středa 04:30
Fandit mu asi budu, ale vyhraje Djokovič. Ten se rozbije až o Sinnera.
Následující výsledek zápasu: 6:3 6:4 7:6.
Podobný výsledek bude i zítra.