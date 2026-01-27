Varování pro Djokoviče! Tentokrát jdu vyhrát, bude to jiné, hlásí Musetti před odvetou

DNES, 15:30
Téma 13
Lorenzo Musetti (23) opět vyzve nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče (38), s nímž nemá vůbec dobrou vzájemnou bilanci. Ital ale před jejich soubojem ve čtvrtfinále Australian Open věří, že něco změnil a tentokrát půjde na kurt s jiným mentálním nastavením než v předchozích zápasech.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Musetti Lorenzo
Lorenzo Musetti se pokusí o odvetu proti Novakovi Djokovičovi (© PAUL CROCK / AFP)

Musetti a Djokovič se potkali už 10krát. A vzájemná bilance hraje v jasný prospěch srbského rekordmana, který zvládl posledních šest soubojů a s talentovaným Italem padl jen po obrovské bitvě v roce 2023 na antukovém Masters v Monte Carlu.

Na tvrdých površích vede Djokovič 4:0. Ovšem v posledním duelu v závěru loňské sezony ve finále v Aténách už bylo patrné, že se Musetti v předchozím roce na betonech výrazně zlepšil a mohl by nejúspěšnějšímu hráči všech dob pořádně zatápět i mimo oblíbenou antuku.

Musetti podle svých slov půjde do dalšího souboje s jiným mentálním nastavením. "Musím před dalším zápasem s Djokovičem změnit své myšlení. V minulosti mi chyběl ten závěrečný tah na branku a asi jsem neměl skutečnou víru, že můžu vyhrát. Teď si myslím, že by to mohlo být jinak. Další zápas nechci jen odehrát, ale chci ho vyhrát," uvedl Musetti na tiskové konferenci.

Zároveň si však uvědomuje, že ho čeká pořádně složitý pokus o úspěšnou odvetu. "Hrát proti Novakovi je vždycky výzva. Hlavně tady v Melbourne, kde už tolikrát zvítězil. Doufám, že se mi podaří odveta, protože naposledy v Aténách jsem byl velmi blízko," připomněl finálovou porážku 6:4, 3:6, 5:7.

A co dělá Djokoviče tak těžkým protivníkem? "Samozřejmě se známe dost dobře. Je to prostě velký hráč a šampion. Je schopný najít cestu ven ze složitých situací, umí pozvednout svou výkonnost a nikdy se nevzdává."

Musetti má v Melbourne Parku výbornou formu a v posledních dvou kolech skolil Tomáše Macháče v pětisetové bitvě a zničil člena TOP 10 Taylora Fritze. Výborně si ale vede i Djokovič. "Bude velmi těžké ho porazit. Stále neztratil set a bude odpočatý, protože nemusel hrát osmifinále."

Musetti – Djokovič | středa 04:30

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

13
Přidat komentář
Mantra
27.01.2026 17:25
ten dostane od sedřeného skorodůchodce na prdel
Reagovat
alcaraz.dva
27.01.2026 16:35
https://youtu.be/A1dkZrpZgjY?si=XU1JKXgMAboqLrMO smile
Reagovat
Krisboy
27.01.2026 16:28
Tak Lorenzo má životní formu, hraje opravdu skvěle, ale jestli to bude stačit...?
Fandit mu asi budu, ale vyhraje Djokovič. Ten se rozbije až o Sinnera.
Reagovat
aligo
27.01.2026 16:06
Doufám, že to Musík da
Reagovat
pantera1
27.01.2026 16:02
No jen aby. Růžovej fiátek pro Barbie, je z Maserati Uno, duo. Každopádně se těším na ten tvůj jednoručnej BH .
Reagovat
chlebavevaju
27.01.2026 15:45
17.1.2025 Lehečka: Před zápasem s Novakem jsem v dobré pozici. Mám na to ho porazit.

Následující výsledek zápasu: 6:3 6:4 7:6.

Podobný výsledek bude i zítra.
Reagovat
Pe3k
27.01.2026 15:37
Fandím Mušketě již delší dobu. Tady doufám, že dojde k překvapení a mladý Ital skolí psycho-Srba. Zápas bych opravdu chtěl vidět, ale 4:30 to opravdu sledovat nebudu
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.01.2026 15:38
Taky si myslím, že to může být vynikající bitva. Ale ten čas je teda fakt příšernej.
Reagovat
Pe3k
27.01.2026 16:02
Čau. V článku o Alkarazovi jsou tam nějaké komenty na ban.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
27.01.2026 16:05
Bany už nerozdávám, musíš toho uživatele nahlásit přes tlačítko dole.
Reagovat
Pe3k
27.01.2026 16:14
Já už uživatele nehlásím
Reagovat
Krisboy
27.01.2026 16:30
Snad to nebudou tři rychlé sety. Já vstávám kolem šesté, to budou mít odehraný tak jeden, jeden a půl setu a další tři budou před náma
Reagovat
PTP
27.01.2026 15:36
Věř a víra tvá tě uzdraví.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist