Velká pomoc pro Macháče? Hvězdný Brazilec stále zvažuje účast na Australian Open
Už jen necelé tři dny zbývají do losu letošního Australian Open. A Macháč se v tuto chvíli nachází přesně pod hranicí pro nasazenou dvaatřicítku, která se v úvodních dvou kolech vyhne těm nejlepším tenistům na světě.
Rodákovi z Berouna tak aktuálně hrozí, že už v prvním kole narazí na někoho z užší špičky. Naděje ale pořád žije, i když to není ze zrovna šťastného důvodu. Účast na prvním grandslamu sezony totiž stále zvažuje Fonseca.
Hvězdný Brazilec se na tiskové konferenci v Adelaide rozpovídal o svém chronickém zranění zad, které ho brzdí v dalším rozletu. "Narodil jsem se s něčím v zádech a někdy je můj zdravotní stav horší. Musím se s tím vypořádat. Už před pěti lety jsem měl únavovou zlomeninu," uvedl talentovaný teenager, jenž loni získal dva tituly na okruhu ATP.
Jeho start v Melbourne Parku tak po omluvenkách z Brisbane a Adelaide není stoprocentně jistý. "Děláme vše možné pro to, abych se zotavil. Můj cíl je být stoprocentně připraven na Australian Open. Zatím jsem se nerozhodl, zda budu hrát. Ale chci tam hrát."
Zároveň nevylučuje, že se australského majoru zúčastní. "Pořád věříme, že to bude možné. Podstoupil jsem magnetickou rezonanci a není to nic velmi vážného. Ale může to být vážné, a proto chci být stoprocentně fit. V tuto chvíli jsou na stole obě varianty."
Omluvenka Fonsecy by znamenala, že se Macháč dostane mezi dvaatřicítku nasazených a doplní v tomto ohledu krajany Lehečku a Menšíka. V hlavní soutěži mužské dvouhry, která startuje v neděli 18. ledna, se z Čechů představí také Vít Kopřiva a Dalibor Svrčina.
Nejistota panuje i kolem Caspera Ruuda. Nejlepší norský tenista v historii totiž očekává narození prvního potomka a je připraven okamžitě opustit Austrálii a vydat se domů, aby byl přítomen u porodu.
