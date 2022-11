Velké podzimní akce mu nesedí. Novopečený otec Nadal v Paříži podlehl Paulovi

Rafael Nadal od porážky v osmifinále US Open odehrál jen čtyřhru na Laver Cupu po boku s kariérou se loučícího Rogera Federera. Jinak odpočíval a věnoval se rodině, neboť se mu na začátku října narodil prvorozený syn Rafael.



K prvnímu singlovému zápasu po 58 dnech nastoupil včera večer na halovém Masters 1000 v Paříži a do souboje s Tomym Paulem nevstoupil špatně. Po ztrátě servisu za stavu 1-1 získal sedm z devíti následujících gamů a vedl 6-3 a 2-1 s brejkem v zádech.



Jenže delší pauze se na Nadalově hře projevila a v druhé polovině zápasu začal dominovat 31. hráč světa Paul. Do konce zápasu prohrál už jen dvě hry a po více než dvou a půl hodinách boje zvítězil 3-6 7-6 6-1.



"Měl jsem zápas ve svých rukách. Vedl jsem o set a brejk, ale pak jsem hrál hrozně. Nezasloužil jsem si vyhrát, v klíčových okamžicích jsem hrál špatně. Na konci je to vždy stejné: Hraješ dobře, vyhraješ. Hraješ špatně, prohraješ. Ale po té dlouhé době to pro mě byl dobrý zápas," komentoval Nadal, jenž přišel o šanci vrátit se po turnaji na post světové jedničky.

Comeback complete @TommyPaul1 becomes the first player to defeat Nadal before the quarter-finals in Bercy - prevailing 3-6 7-6(4) 6-1!



36letý Nadal má ve sbírce 92 titulů, z toho 22 rekordních z grandslamů a 36 z turnajů Masters 1000. Z devíti destinací pořádajících 'tisícovky' ovládl alespoň jednou sedm míst, dosud nikdy netriumfoval jen na podzimních akcích v Šanghaji, kde se hrálo do roku 2019, a právě v Paříži. Jeho maximem v hale Bercy zůstává finále z roku 2007.



Sezonu, během níž vyhrál všech 19 zápasů na grandslamech, Nadal ukončí od 13. listopadu v Turíně na Turnaji mistrů. Ten rovněž dosud nikdy nevyhrál, z deseti startů se dostal nejdál do finále (2010 a 2013).



"Na Turnaj mistrů se moc těším, i když na kurtu za sebou nemám ideální měsíce. Ale nemám co ztratit. Po dobré sezoně půjdu a pokusím se odevzdat své maximum," řekl Nadal.



"Potřebuju dny na okruhu a je pravda, že jsem na něm v posledních měsících moc času nestrávil. Neříkám hrát zápasy, ale být součástí okruhu a trénovat s kluky. To je to, co teď potřebuju. Chci si Turnaj mistrů užít, nikdy nevíš, kdy bude posledním. Obzvlášť v mém věku. Ale i v dalších letech budu bojovat, abych se na něj dostal," prohlásil rodák z Mallorcy.







25letý Američan Paul si vylepšil bilanci s hráči Top 10 na 6-11, z toho 4-4 v letošní sezoně. S členy Big 4 má pozitivní bilanci 2-1 (s Nadalem 1-1 a s Murraym 1-0).



"Tohle je asi moje největší vítězství. Šel jsem do zápasů nabuzený, protože je to vždy zajímavé, když hrajete s někým z Big 3. Hrál jsem s ním teprve podruhé, poprvé jsem byl strašně nervózní. Bylo to zvláštní, ale dnes jsem nervózní nebyl. Možná před zápasem, ale během něj jsem byl uvolněný. To hrálo velkou roli," radoval se Paul těsně před půlnocí z nejcennějšího skalpu kariéry.



O čtvrtfinále, kterým by vyrovnal své maximum na podnicích Masters 1000 z letošního Montréalu, si Paul zahraje se světovou čtrnáctkou Pablem Carreňem ze Španělska (h2h 0-0).



Ve středu turnaj v Paříži skončil také pro další tři hráče Top 10 Daniila Medveděva či Taylora Fritze, Huberta Hurkacze.