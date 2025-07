Velké zklamání, hodnotila Nosková konec ve Wimbledonu. Těším se na Prahu a jedu to tam vyhrát

Linda Nosková (20) označila nedělní osmifinálovou porážku ve Wimbledonu s Američankou Amandou Anisimovovou za velké zklamání. Po prohře 2:6, 7:5, 4:6 litovala v rozhovoru s novináři nedotaženého třetího setu, kde vedla 3:1. Netušila, jak její soupeřka vývoj otočila. Nyní se pokusí co nejlépe připravit na betonovou část sezony. Startovat bude i v červenci na turnaji v Praze, kde chce vyhrát.

"S odstupem času asi budu turnaj hodnotit dobře. Je dobré, že jsem se dokázala nakopnout zpátky z té antuky. Teď je to ale velké zklamání," řekla novinářům Nosková, která byla poslední českou účastnicí ve dvouhře. "Upřímně nevím, co dělalo v utkání hlavní rozdíl. Že mě brejkla na konci třetího setu, je očividný důvod. Jinak ale teď nedokážu říct, v čem byl přesně herně problém," uvedla.

Turnajová třicítka bojovala s o sedmnáct příček výše nasazenou Anisimovovou přes dvě hodiny. První set ztratila kvůli dvěma prohraným servisům, ve druhé sadě naopak soupeřku dvakrát brejkla. Ve třetí sadě vedla 3:1, ale od té doby uhrála jen jeden game. Klíčové chvíle přišly za stavu 4:5, kdy čelila na servisu dvěma mečbolům. Odvrátila ale jen jeden.

"V tom gamu jí tam něco spadlo, já tam dvakrát netrefila forhend po lajně. Špatně se to sešlo," řekla Nosková. "V prvním setu mi přišlo, že neudělala žádnou chybu. Byla to od ní dokonalá hra. Ve druhém setu jsem ji dostala pod tlak a třetí byl nahoru dolů. Upřímně nevím, jak zápas vlastně otočila," podotkla dvacetiletá tenistka.

O tři roky starší Anisimová je hráčkou s podobným stylem hry. V počtu vítězných míčů přehrála Noskovou 36:29. "Ona je možná ještě větší ranařka než já. Jde do toho někdy až bezhlavě. Práskne tam občas míček, který ani ona sama neví, jak zahrála," řekla Nosková.

Její zápas přišel na řadu kurtu číslo 1 až po více než čtyřhodinovém duelu Brita Camerona Norrieho s Chilanem Nicolásem Jarrym. Čekání ale svěřenkyni trenéra Tomáše Krupy nerozhodilo. "Čekala jsem. Stejně jsme tam měly asi dvacet minut mezi naším zápasem a kdy oni skončí. Stejně jsem čekala až do úplného konce," uvedla Nosková.

Přestože nevyužila šanci vyrovnat si grandslamové maximum, kterým je loňské čtvrtfinále Australian Open, ve Wimbledonu se letos dostala nejdále v kariéře. V novém žebříčku WTA by se měla posunout na životní 22. místo. "Na to jsem se ale nedívala," podotkla Nosková.

Nyní se bude připravovat na betonovou část sezony. Jako první sehraje turnaj v Praze, který je na programu od 21. do 26. července ve Stromovce. Zde bude plnit roli nasazené jedničky.

"Na Prahu se vždycky těším. Mám tam čtvrtfinále, semifinále, finále a jedu to tam vyhrát. Obětuju kvůli tomu Washington, nebo Montreal. Těším se. Vždy, když je šance hrát před českými fanoušky, tak to nechci odmítnout. Podle mě, když máme tu možnost, tak by to měly hrát všechny holky z Česka," doplnila Nosková.