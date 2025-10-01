Velký úspěch pro 15letou Kovačkovou. V Číně si zahraje juniorský Turnaj mistryň

DNES, 18:00
Jana Kovačková (15) se představí jako jediná česká účastnice na Turnaji mistryň do 18 let. Soutěž se odehraje od 22. do 26. října v čínském Chengdu. Mezinárodní tenisová federace ITF o tom dnes informovala na svém webu.
Kovackova Jana
Jana Kovačková bude hrát juniorský Turnaj mistryň (© ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Kovačkové patří v juniorském žebříčku desáté místo. Největší úspěch letos zaznamenala na juniorském US Open, kde triumfovala ve čtyřhře s o dva roky starší sestrou Alenou. Obě hráčky TK Sparta Praha se také probojovaly do finále deblu na juniorském Roland Garros.

Jana Kovačková naváže na loňskou účast krajanky Laury Samson, která se tehdy dostala do finále. Prohrála ho s Australankou Emerson Jonesovou dvakrát 4:6. Turnaj chlapců se uskuteční bez české účasti.

Účast v dívčí dvouhře si vybojovaly také Hannah Klugmanová, Jeline Vandrommeová, Slovenka Mia Pohánková, Kristina Pěničková z USA, Julia Stuseková, Charo Esquivaová a Ruien Zhang.

Další informace najdete na webu ITF.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Komentáře

1
Přidat komentář
Kijo10
01.10.2025 18:14
Hlavně jí nezatavte velkým množstvím turnajů v tak mladém věku jako Brendu
Reagovat

