Velký úspěch pro 15letou Kovačkovou. V Číně si zahraje juniorský Turnaj mistryň
Kovačkové patří v juniorském žebříčku desáté místo. Největší úspěch letos zaznamenala na juniorském US Open, kde triumfovala ve čtyřhře s o dva roky starší sestrou Alenou. Obě hráčky TK Sparta Praha se také probojovaly do finále deblu na juniorském Roland Garros.
Jana Kovačková naváže na loňskou účast krajanky Laury Samson, která se tehdy dostala do finále. Prohrála ho s Australankou Emerson Jonesovou dvakrát 4:6. Turnaj chlapců se uskuteční bez české účasti.
Účast v dívčí dvouhře si vybojovaly také Hannah Klugmanová, Jeline Vandrommeová, Slovenka Mia Pohánková, Kristina Pěničková z USA, Julia Stuseková, Charo Esquivaová a Ruien Zhang.
Další informace najdete na webu ITF.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře