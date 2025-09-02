Věřím, že je dobře nastavený na to, aby mohl Carlose porazit, uvedl Lehečkův trenér Navrátil
"Pro Jirku to bude zase nová zkušenost. Potřebuje zažívat takové zápasy. Jirka tu na severoamerické sérii turnajů prohrál jen s (Taylorem) Fritzem a (Benem) Sheltonem, kteří jsou v top 10. Teď je opět v pozici, kdy bude hrát s tenistou z elitní desítky. Je to další etapa jeho tenisu. Věřím, že je dobře nastavený na to, aby mohl Carlose porazit," uvedl Navrátil.
Lehečka se do premiérového čtvrtfinále US Open dostal po výhře nad Francouzem Adrianem Mannarinem. Vyrovnal si tím grandslamové maximum. Dosud byl nejdále ve stejné fázi předloni na Australian Open. "Je to skvělé. Jeho první čtvrtfinále na grandslamu byla předloňská Austrálie, což už je nějaký pátek. Mám radost, že se to Jirkovi podařilo podruhé. Znamená to, že se poprvé nejednalo o žádnou náhodu," řekl Navrátil.
Zkušeného trenéra potěšil i fakt, že Lehečka prolomil na US Open čekání na lepší výsledek. Dosud zde dvakrát skončil v hlavní soutěži v prvním kole, vloni se probojoval do třetího. "US Open byla naše noční můra. Jirkovi se tady hrálo vždy špatně a do letošního US Open v podstatě nikdy neodehrál dobrý zápas. Vždycky to přetrpěl nebo vybojoval. Mám obrovskou radost, že Jirka tady na svém nejméně oblíbeném povrchu začíná předvádět skvělý tenis. O to je to cennější. Myslím, že by ho to celkově mohlo hodně zvednout," podotkl kouč.
Vedle Mannarina porazil Lehečka ve Flushing Meadows také Belgičana Raphaëla Collignona, Argentince Tomáse Martína Etcheverryho a Chorvata Bornu Čoriče. "Jirka předvádí od začátku turnaje stabilní výkony. Los byl takový střední. Od prvního kola neměl lehké soupeře a musel předvádět solidní výkony. Už v prvním zápase otáčel, totéž ve druhém. Osmifinále bylo úplně jiné. Nevím, jestli to mohli poznat diváci v televizi, ale Mannarino má tak specifickou hru, že doslova trpíte od prvního do posledního míče. Jsem na Jirku moc hrdý, že to odkázal," uvedl.
S pětinásobným grandslamovým šampionem Alcarazem se Lehečka utká počtvrté. Zatím s ním má bilanci 1:2. Letos ho porazil na turnaji v Dauhá, poté na něj nestačil ve finále turnaje v Queen´s Clubu. Utkání se odehraje na hlavním kurtu Arthura Ashe.
"Naštěstí jsme na něm jednou trénovali s (Novakem) Djokovičem. Je to úplně jiný kurt, nejpomalejší ze všech dvorců v areálu. Půjdeme se tam před zápasem rozehrát. Myslím, že když Jirka předvede výkon jako proti Etcheverrymu nebo ve čtvrtém setu proti Mannarinovi, tak na Alcaraze určitě má," doplnil Navrátil.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
