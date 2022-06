Veselý je po pětisetovém dramatu s Davidovichem popáté ve 3. kole Wimbledonu

WIMBLEDON - Jiří Veselý ve Wimbledonu udolal po čtyřhodinové bitvě 6-3 5-7 6-7 6-3 7-6(10-7) Španěla Alejandra Davidoviche a popáté v kariéře se na trávě v All England Clubu prodral do 3. kola. O třetí osmifinále, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum z let 2016 a 2018, se utká s Američanem Tommym Paulem.

Jiří Veselý v posledních měsících nemá optimální formu, Wimbledon je ale jeho neoblíbenější grandslam a letos to opět potvrzuje.



I poosmé v kariéře b All England Clubu vyhrál svůj úvodní zápas, když v pondělí vyřadil Argentince Federica Coriu, a dnes popáté přidal i druhou výhru.



Bývalý vítěz chlapeckého Australian Open dokázal udolat juniorského šampiona z roku 2017 Španěla Alejandra Davidoviche, který v předchozím kole vyřadil loňského semifinalistu a čerstvého šampiona z Halle Huberta Hurkacze.



28letý rodák z Příbrami sice získal první set, ale v dalších dvou neudržel náskok brejku a musel duel otáčet. Ve čtvrtém setu byl při svém servisu stoprocentní a vynutil si rozhodující pátý set. V něm sice Veselý přišel o vedení 3-1, ale v rozhodujícím super tie-breaku do 10 bodů pevnější nervy.



V jeho závěru se český tenista dostal do vedení 9-7 a mel dva mečboly. Davidovich reagoval vzteklým odpálením míčku, a jelikož měl tou dobou na kontě varování, rozhodčí mu udělil trestný fiftýn. Díky němu pak Veselý získal po takřka čtyřhodinové bitvě závěrečný bod na 10-7.



Veselý zabojuje ve Wimbledonu o třetí osmifinále v kariéře, kterým by vyrovnal své grandslamové maximum ze sezon 2016 a 2018. Jeho soupeřem bude Američan Tommy Paul, kterého ze tří vzájemných duelů porazil jednou a to před třemi lety právě ve Wimbledonu (v kvalifikaci).