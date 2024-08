VIDEO: Magazín Come On! se Strýcovou, Kasatkinovou či Valentovou

CANAL+ Sport v novém vydání magazínu Come On! přivádí diváky do kempu bývalé nejlepší deblistky světa Barbory Strýcové, představuje špičkovou hráčku Darju Kasatkinovou jako spoluautorku zábavných videí ze zákulisí WTA Tour či v rychlém rozhovoru zpovídá talentovanou českou tenistku Terezu Valentovou.