Badosaová po šokujícím skalpu neskrývala slzy. Konečně jsem znovu viděla sama sebe, řekla
Badosaová toho v poslední době kvůli neustálým zdravotním problémům moc neodehrála a zažila velmi složité období. Po velmi nepovedené antukové části sezony ji znovu přibrzdily zdravotní problémy a musela vynechat i French Open. V Berlíně ale zatím ukazuje, že pokud je stoprocentně zdravá, stále se může vrátit ke své nejlepší úrovni. Po snadné výhře nad Suzan Lamensovou šokovala dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Gauffovou.
Favorizovaná Američanka vstoupila do utkání ve velkém stylu a první set ovládla jednoznačně 6:1. Badosaová však neztratila víru ve vlastní hru a postupně převzala iniciativu. Druhou sadu získala poměrem 6:3 a ve třetím dějství už na kurtu dominovala. Po hodině a 37 minutách mohla slavit cenný skalp. Hráčku TOP 10 porazila přesně po roce.
"Můj bože," vydechla si Španělka krátce po proměněném mečbolu. "Vidíte, že jsem velmi emotivní. Bylo to nesmírně těžké období. Před rokem jsem se právě tady zranila a od té doby jsem nemohla pravidelně hrát," připomněla svoji loňskou čtvrtfinálovou skreč. "Prošla jsem si mnoha těžkými věcmi po profesní i osobní stránce. O to víc pro mě znamená, že se znovu vidím hrát na takové úrovni," dodala se slzami v očích.
Španělka následně vyzdvihla kvalitu celého zápasu i své soupeřky. "Nejde jen o to, že jsem vyhrála pár zápasů. Důležitější je pro mě úroveň, kterou jsem dnes předvedla. Coco začala neuvěřitelně dobře. Je to skvělá hráčka. Ale já jsem nepřestala věřit. Myslím, že jsem dnes na kurtu konečně znovu viděla sama sebe," uvedla. "Jsem velmi šťastná. Myslím, že jsem ve druhém a třetím setu hrála opravdu na vysoké úrovni. První set odehrála neuvěřitelně, nemohla jsem s tím nic dělat. Výhra v takovém zápase proti ní pro mě znamená opravdu hodně," pokračovala v emotivním rozhovoru na kurtu.
Badosaová zároveň prozradila, že jí po ztraceném prvním setu pomohl i trenér. "Řekl mi, že nikdy neviděl Coco hrát tak dobře. Ať dál věřím, zůstanu agresivní a moje šance přijde. Přesně to jsem udělala. O to víc si cením způsobu, jakým jsem zvládla třetí set, protože letos mi podobné koncovky příliš nevycházely," dodala.
Velkou radost jí dělá také návrat na travnaté kurty v Berlíně, kde se jí dařilo i loni a zastavilo ji až zranění. "Je to tu podobné jako ve Wimbledonu. Myslím si, že je to skvělá příprava na grandslam. Na tomto kurtu se cítím dobře, je hodně rychlý, což mi vyhovuje. Jsem spokojená," řekla pro stanici CANAL+ Sport. Její další soupeřkou bude buď Češka Linda Nosková, nebo Francouzka Diane Parryová.
Na závěr se Badosaová otevřeně rozpovídala o tom, co jí během náročného návratu dodává motivaci pokračovat. "Atmosféra, kterou jsem dnes cítila na kurtu, pro mě znamená strašně moc. Fanoušci, hudba během přestávek, možnost hrát proti jedné z nejlepších hráček světa, důležité body a tlakové situace. Tyhle momenty miluji. Miluji soutěžení. Miluji tenis, a právě proto se vždy vracím. Ano, už toho mám za sebou opravdu hodně. Teď se ale cítím den ode dne lépe. Jsem opravdu šťastná, že jsem mohla vyhrát takový zápas," dodala bývalá světová dvojka.
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WC Hertogenbosch,
WC Madrid,
WC Stuttgart,
WC Linec,
WC Charleston.
Dříve byl snad počet karet během jedné sezóny omezený (?)
Pozn.: možná se neomezený počet WC vztahuje na vítězky všech tisícovek, to si nejsem jistý.