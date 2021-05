VIDEO: Nechci na tomhle povrchu hrát, rozčiloval se Medveděv po návratu na antuku

Daniil Medveděv v dubnu přišel kvůli pozitivnímu testu na Covid-19 o začátek antukového jara.



První letošní zápas na svém nejméně oblíbeném povrchu, na kterém za poslední dva roky prohrál všech šest zápasů, tak odehrál teprve včera v Madridu, kde pro něj oba předchozí starty skončily hned po úvodním vystoupení.



Ideálně ve španělské metropoli nezačal ani na třetí pokus a schylovalo se k sedmé antukové porážce v řadě. Medveděv s domácím Alejandrem Davidovichem působil nervózním a roztěkaným dojmem.



"Nechci tady na tomhle povrchu hrát," rozčiloval se třetí hráč světa po prohraném prvním setu. I během druhého dějství neustále zbytečně gestikuloval a snižoval svůj výkon.



25letý Rus se však nakonec dokázal zkoncentrovat a dojít si pro první antukovou výhru od dubna 2019. Tehdy na cihlové drti porazil Stefanose Tsitsipase, Novaka Djokoviče či Keie Nišikoriho a zahrál si semifinále na Masters v Monte Carlu a finále na 'pětistovce' v Barceloně.



Stále jsou to však jediné dva turnaje ATP na antuce, na kterých vyhrál alespoň dva zápasy. V Madridu se to Medveděvovi může podařit potřetí, dnes by však musel porazit Chilana Christiana Garína.