Viďmanová neproměnila proti Maďarce setboly, v Charlestonu končí v prvním kole

VČERA, 23:45
WTA CHARLESTON - Darja Viďmanová (23) si druhé kolo turnaje v Charlestonu nezahraje. V tom prvním česká tenistka, která se do hlavní soutěže dostala jako lucky loser z kvalifikace, nestačila na maďarskou jedničku Annu Bondárovou (28) a vyrovnaný duel prohrála dvakrát 5:7. Další soupeřkou vítězky bude Polka Magdalena Frechová (28).
Darja Viďmanová dohrála v Charlestonu v prvním kole (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Viďmanová – Bondarová 5:7, 5:7

Úvod utkání Viďmanové s Bondárovou nabídl velmi nervózní tenis plný chyb z obou stran. Od stavu 1:1 si v následujících čtyřech gamech ani jedna z tenistek nebyla schopná udržet servis, a stav byl po šesti odehraných hrách nerozhodný 3:3. Až poté si své podání pohlídala česká tenistka, která svou soupeřku postupem času trápila povedenými kraťasy. Byla to však maďarská hráčka, která byla v úvodní sadě aktivnější hráčkou a snažila se diktovat výměny.

Za stavu 5:4 si Viďmanová vypracovala na returnu dvě setbolové příležitosti, agresivně hrající Bondárová si především díky přesnému forhendu pokaždé dokázala poradit a srovnala krok. Neproměněné šance mohly rodačku z Moskvy mrzet o to více, že závěr úvodního dějství patřil Maďarce, která získala proti pasivně hrající soupeřce poslední dvě hry, sadu získala poměrem 7:5 a po více než hodině šla do vedení 1:0 na sety.

Dlouho to vypadalo, že o osudu Viďmanové rozhodne dlouhá první hra druhého setu, v níž česká tenistka neproměnila pět brejkbolů. Bondárová vzápětí na returnu uspěla, brejk potvrdila a vedla už 3:0. Šňůru šesti ztracených gamů za sebou však zlomila třiadvacetiletá tenistka ve velkém stylu. Své soupeřce vzala dvakrát za sebou podání, sama naopak na svém nezaváhala a rázem šla do vedení 4:3.

Ani Bondárová, které patří 68. příčka žebříčku, se nenechala úspěšnou sérií soupeřky zlomit. V závěru druhého setu to byla ona, kdo znovu našel ztracený rytmus. Aktivnější Maďarka za stavu 5:5 potřetí v setu prolomila své soupeřce podání, sama na tom svém už nezaváhala a po dvou hodinách a osmi minutách mohla slavit postup do druhého kola.

V Charlestonu tak bude pokračovat již jen Sára Bejlek, která měla v prvním kole volný los.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 500 v Charlestonu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
