Vítězný návrat Krejčíkové se Siniakovou. V Praze vyhrály duel wimbledonských šampionek

WTA PRAHA - Barbora Krejčíková (28) a Kateřina Siniaková (28) úspěšně zahájily kvůli olympiádě dočasné obnovenou spolupráci. Na domácí antuce v pražské Stromovce v prvním utkání od loňského listopadu, v němž se na kurtu představily čtyři vítězky Wimbledonu, porazily juniorky Lauru Samson (16) se Slovenkou Renátou Jamrichovou (17).

Krejčíková/Siniaková –Jamrichová/Samson 6:3, 6:4

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková si v závěru minulé sezony daly na popud druhé jmenované pauzu. Siniaková od té doby vyhrála čtyřhru na dvou grandslamech se dvěma různými partnerkami (Roland Garros s Coco Gauffovou a Wimbledon s Taylor Townsendovou), Krejčíková na začátku července dokonce ovládla wimbledonskou dvouhru.

S cílem obhájit zlatou medaili na olympijském turnaji však spolupráci pouhé čtyři dny před jeho zahájením dočasně obnovily. Generálku si naplánovaly na domácí turnaj WTA 250 v pražské Stromovce, kde se obě představují poprvé po svých triumfech na trávě ve Wimbledonu.

Zatímco Krejčíková se dva dny před startem soutěže ze dvouhry odhlásila kvůli nabitému programu a soustředila se jen na debl, Siniaková v singlu navzdory teplotě odehrála dva třísetové duely, přičemž po tom prvním v pondělí skončila kvůli vyčerpání organismu v nemocnici. V úterý však byla schopná odehrát i dvouhru, v níž neudržela vedení proti Samson, i čtyřhru s Krejčíkovou.

V té vítězky sedmi grandslamů narazily na teenagerky Lauru Samson a Rénatu Jamrichovou, které už také stihly získat trofej pro vítězku Wimbledonu. Nyní šestnáctileté Češce se to povedlo loni ve čtyřhře juniorek s krajankou Alenou Kovačkovou, sedmnáctiletá Slovenka Jamrichová triumfovala letos v dívčím singlu a navázala na lednový titul z Australian Open.

Wimbledon champion everywhere you look!



Barbora Krejčíková - Wimbledon 2024 singles champion

Kateřina Siniaková - Wimbledon 2024 doubles champion

Renáta Jamrichová - Wimbledon 2024 junior singles champion

Laura Samson - Wimbledon 2023 junior doubles champion pic.twitter.com/nm8gQXkS8u — Livesport Prague Open (@livesportprague) July 23, 2024

A v zápase zvítězily zkušenosti. I když mladé tenistky v prvním i druhém setu smazaly manko brejku a ve druhé sadě vedly 3:2, Krejčíková se Siniakovou potvrdily sehranost a bez větších potíží dokráčely k vítězství 6:3, 6:4. Siniakové se po třech hodinách povedla odveta za dvouhru, ve které ve druhém kole prohrála právě se Samson.

"Je těžké se rychle přeorientovat na nový povrch. Na antuce jsem začala trénovat teprve v sobotu, ale myslím, že jsem dnes hrála dobře. Byl to dobrý zápas," komentovala Krejčíková, jež nastoupila s několika tejpy. "Něco je prevence, něco jsou dozvuky z trávy," naznačila ke svému zdravotnímu stavu.

"Byl to skvělý zápas. Jak řekla Bára, bylo to náročný, ale za mě to bylo skvělý. Já byla unavená, ale bylo fajn si zahrát a je skvělé, že víme, co od sebe očekávat," doplnila druhá deblistka světa Siniaková svou partnerku.

Pokud se nejvýše nasazené Češky rozhodnou tři dny před startem olympiády pokračovat, utkají se ve středečním čtvrtfinále s Australankou Priscillou Honovou a Turkyní Zeynep Sönmezovou.

Šafářová s Mattekovou-Sandsovou jsou v semifinále

Už v semifinále jsou ve spodní polovině pavouka Lucie Šafářová a Bethanie Matteková-Sandsová, které hrají první turnaj dokonce po šesti letech. Ve středu o něj nebudou muset bojovat proti české dvojici Barbora Palicová a Dominika Šalková, která se po dnešním zranění kotníku ve dvouhře ze čtyřhry odhlásila.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze